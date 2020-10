Rollerbrand in Tiefgarage - Kripo vermutet Brandstiftung

Nußloch.Brandexperten der Polizeidirektion Heidelberg haben nach dem Brand eines Rollers in der Tiefgarage eines

Mehrfamilienhauses im Nußlocher Ortskern die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Laut der Beamten dürften nach ersten Recherchen am beschlagnahmten Brandort als Ursache Brandstiftung vorliegen. Zu dem oder den noch unbekannten Tatverdächtigen seien die Ermittlungen noch im Gange, hieß es weiter.

Am späten Donnerstagnachmittag hatte starker Rauch, der aus der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße quoll, zunächst einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Die Feuerwehr Nußloch hatte den Brandort schnell

lokalisiert und gelöscht. Verletzt wurde niemand. Alle 50 evakuierten Menschen konnten zügig in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

