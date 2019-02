Rollerfahrer flüchten vor Polizei

Speyer.Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei haben sich zwei Jugendliche Rollerfahrer zwischen Speyer und Dudenhofen geliefert. Wie die Polizei gestern berichtete, ergriffen die beiden am Montagnachmittag die Flucht, als sich ein Streifenwagen näherte. Blaulicht und Martinshorn ignorierten sie. Auf einem Feldweg fuhren sie nebeneinander und verhinderten so, dass das Polizeiauto sie überholen konnte. Wenig später brausten sie bei Rotlicht über eine Kreuzung und entfernten sich in Richtung Bahnhofstraße. Dort verlor die Streife ihre Spur. Kennzeichen waren an den Kleinkrafträdern, die mit nahezu Tempo 70 unterwegs waren, nicht angebracht. Hinweise an Telefon 06232/13 70. agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.02.2019