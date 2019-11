Rotes Gold steckt in lila Blüten

Ein betörend süßer Duft wie aus 1001 Nacht hüllt die vier Frauen ein, die an einem hohen Tisch aus dunklem Holz arbeiten. Vor ihnen stehen Körbe mit lilafarbenen Blüten, die ein wenig an Krokusse erinnern. „Das ist unser rotes Gold“, schmunzelt Cathrin Wiedemann vom Venninger Doktorenhof und zupft vorsichtig die kaminroten Safranfäden aus dem Blütenkelch. Die Essigmanufaktur baut das teuerste Gewürz der Welt auf einem Fußballplatz großen Feld in der Südpfalz an. Allerdings wird das bitter würzige Gold ausschließlich für den Eigenbedarf kultiviert. „Wir machen aus dem herrlich duftenden Safran einen unserer feinsten Aperitif-Essige“, verrät Wiedemann.

Angefangen habe alles mit der Lektüre alter Bücher: „Um 1826, als die Pfalz zum Königreich Bayern gehörte, ordnete König Maximilian an, dass hier Safran gepflanzt wird. Was aus dem Vorhaben in Venningen geworden ist, hat man leider nicht überliefert“, erzählt Seniorchef Georg Heinrich Wiedemann und schmunzelt. Trotzdem wollte der „Essigdoktor“ einen Versuch wagen. „Es war ziemlich schwierig, die Zwiebeln überhaupt zu bekommen. Da 90 Prozent der Weltproduktion aus dem Iran kommen, haben wir dort welche bestellt.“ Die erste Fuhre sei gar nicht erst geliefert worden, „die zweite war verfault und mit der dritten hat es dann geklappt“, erinnert er sich. Ein Experiment sei es dennoch gewesen, denn über den korrekten Anbau gebe es so gut wie keine Dokumentationen.

Vorsichtiges Abknipsen

„Safran ist ein Langschläfer, die Blüten öffnen sich nicht vor 11 Uhr vormittags“, erzählt Cathrin Wiedemann und lässt den Blick über die eingezäunte Wiese schweifen, auf der die violetten Blüten in langen Reihen sprießen. Mehr als 160 000 Zwiebeln schlummern in einem Bett aus Kräutern. „Ähnlich wie bei Kartoffeln wachsen aus einer Zwiebel mehrere Knollen. Etwa alle fünf Jahre muss man sie wieder ausgraben und teilen, weil sie sonst nicht genug Platz zum Wachsen haben.“

Wiedemann bückt sich, nimmt eine lilafarbene Blüte vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger und knipst sie ab. „Man darf auf keinen Fall daran ziehen, weil man sonst die Wurzel mit aus dem Boden holt und die Blüte beschädigt.“ Das Pflücken sei eine mühsame Sache. „Ich gehe dazu immer in die Hocke, mein Mann erntet lieber im Stehen“, erklärt sie. Die beiden Mitarbeiter Anja und Mirek Kulpa haben schon drei volle Körbe gesammelt. „Das sind etwa drei Stunden Arbeit gewesen“, erklärt Mirek.

Sind die Knospen erst einmal aufgegangen, müssen sie schnell geerntet werden. „Safran blüht nur einen Tag, am Abend ist er schon zusammengefallen“, erklärt Cathrin Wiedemann. Auch sonst sei er ein eigenwilliges Gewächs und höllisch empfindlich. „Wir wussten am Anfang nicht, dass er so schnell verblüht.“ Viele Stunden mühsames Bücken und akribisches Auszupfen stecken in jedem Gramm des edlen Gewürzes, mit dem einst Kaiser ihre Kleider färbten. Wenn die Ernte im Herbst optimal läuft, kommt auf dem Doktorenhof ein Kilo Safran zusammen. Der Marktwert lässt sich nicht beziffern, da die Wiedemanns ihre Ernte für die Essigproduktion verwenden. Gegen Diebstahl schützen sie ihr Feld nicht: „Wer sich die Mühe macht, hier Blüten zu pflücken und die Fäden heraus zu zupfen, der hat sich seine Beute sauer verdient“, erklärt Cathrin Wiedemann grinsend.

Ihre fünfjährige Tochter Ariane hat mächtig Spaß bei der Safranernte. „Das geht doch ganz leicht“, findet sie. „Manchmal kommen meine Freundinnen und helfen mir beim Pflücken. Das ist toll.“

Meditative Arbeit

Im Kräuterlabor sind die Frauen immer noch mit dem Auszupfen beschäftigt. „Das ist eine sehr meditative Arbeit und wir unterhalten uns dabei“, beschreibt Johanna Wiedemann, während sie die hauchdünnen Stempelfäden aus einer Blüte zieht. „Kleopatra soll sich mit Safran geschminkt haben, Kaiser Marc Aurel badete darin, weil die Wirkstoffe des roten Goldes die Manneskraft unterstützen, Safranmilch gilt als Stärkungsmittel und in Persien trinken die Menschen täglich Tee davon“, ergänzt der Seniorchef.

Nach dem Zupfen werden die filigranen Fäden offen über mehrere Stunden getrocknet, ehe sie für etwa zwei Monate in einem geschlossenen Gefäß aus Glas oder Porzellan verschwinden. „Nur so entwickelt er sein volles Aroma.“ Schließlich hat der Venninger Safran später als graziöse „Königin Luise“ oder kräftiger „Papst Gregor“ in der Essigflasche seinen großen Auftritt.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 03.11.2019