Rothenberg: Wie der vierjährige Lenn Morr sich gegen den Krebs stemmte

Rhein-Neckar.Es gibt sie noch, die guten, Hoffnung machenden Nachrichten in der manchmal etwas bedrückenden Coroa-Zeit. Ende März war die Sorge bei der Familie Morr um den vierjährigen Lenn groß. Der kleine Mann litt unter einer seltenen Form der Akutleukämie (wir berichteten). Im Frühjahr stand eine ganz harte Chemo an. Jetzt kam die positive Nachricht: Die Behandlung scheint angeschlagen zu haben. „Es sind keine Krebszellen mehr im Körper“, freut sich Jana Morr.

Die Rothenberger Familie ist deshalb recht positiv gestimmt und hofft, dass ihr Sohn krebsfrei bleibt. Vor ein paar Wochen noch war die Unsicherheit groß, ob die Chemotherapie ihre Wirkung entfalten konnte. Die Ergebnisse einer Knochenmarkpunktion waren nicht zweifelsfrei zu interpretieren. „Wir waren am Boden zerstört. Das machte uns große Angst“, gesteht die 30-Jährige. Die Ungewissheit hat sich nun gelegt. Die Chemo bekommt er allerdings weiterhin bis Jahresende. „Das ist das Standardprotokoll bei Leukämie“, erläutert seine Mutter. Danach erwartet den Vierjährigen eine einjährige Erhaltungstherapie, in der er jeden Tag eine Chemotablette schlucken muss. Die Familie, zu der auch der 36-jährige Vater Alexander und Lenns kleiner Bruder Milo mit 16 Monaten zählen, „lebt immer noch sehr isoliert“, berichtet Jana Morr. Denn das Immunsystem des kleinen Patienten ist durch die Therapie sehr in Mitleidenschaft gezogen. Jeder Infekt wäre lebensgefährlich. Seinen vierten Geburtstag musste er wegen Fieber im Krankenhaus feiern. „Das war sehr schlimm für ihn.“

Lenn fragt nach anderen Kindern

In den Pausen zwischen den Chemoblöcken war es immerhin möglich, dass Lenn im Garten spielte und dort auch Verwandte auf Abstand mit Mundschutz zu Besuch kamen, berichtet seine Mutter. Am Anfang fand sich der Vierjährige mit seinem Schicksal noch ganz gut ab, aber über die Monate hinweg wuchs die Ungeduld.

„Mittlerweile fehlen ihm die Kinder sehr“, erzählt Jana Morr. Er fragt immer wieder, wenn er wieder in den Kindergarten darf. Denn die Eltern, das weiß sie, „können keine anderen Kinder ersetzen“. Solange aber das Immunsystem angreifbar ist, gilt es, jeder Infektionsgefahr aus dem Weg zu gehen. Auch wenn ihr Sohn die Behandlung bislang ganz gut weggesteckt hat, merkt sie, „dass seine Kraft nach neun Monaten langsam erschöpft ist“. Er ist dann schlecht gelaunt und genervt, wenn es wieder mal nach Heidelberg ins Krankenhaus geht. „Man merkt, dass es ihm langsam reicht“, erzählt Jana Morr.

Die Eltern versuchen ihm dann zu erklären, dass er bald wieder gesund und sein Leben wieder normal wird. Manchmal versteht er das auch. „Er ist sehr vernünftig“, ist seine Mutter stolz. Aber es nervt halt – das würde es Erwachsene auch. Umso mehr freut sich Lenn, wenn er endlich wieder Kinder zu sich nach Hause einladen darf.

Als vor über einem halben Jahr die Generationenhilfe Oberzent einen Spendenaufruf für die Familie gestartet hatte, war der Zuspruch sehr groß. Über den ganzen Sommer hinweg hielt die Anteilnahme an – und tut es jetzt noch, freut sich die 30-Jährige. „Viele denken an uns und fühlen mit.“ Jana Morr ist sehr dankbar für die große Unterstützung. Viele Menschen sind für die Familie da, die sich immer über das Interesse aus dem Ort freut. Selbst aus Mannheim kamen ein paar Briefe, die Mut machten.

Firma gibt Alex Morr Zeit

Alexander Morr konnte durch die Kulanz seines Arbeitsgebers eine lange Zeit zu Hause bleiben und sich um die Familie kümmern. Die Angst vor einem Rückfall ist nach wie vor präsent, auch wenn sich Lenns Zustand wesentlich verbessert hat. Deshalb agieren die vier auch sehr vorsichtig. Das Jahr 2021 lassen die Morrs einfach auf sich zukommen. Viel planen können sie nicht. Jana und Alexander, 30 und 36 Jahre jung, fühlen sich „manchmal doppelt so alt“. Das vergangene halbe Jahr hat beide sehr mitgenommen. Einige Tiefs haben sie gemeinsam meistern müssen. „Wir haben dann immer versucht, uns gegenseitig rauszuholen“, betont die 30-Jährige. Aber „die psychische Belastung ist enorm“. Jedes Gefühl von Normalität habe gefehlt. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür.

