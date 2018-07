Rückkehr auf die Pfälzer Hüttenlandkarte

Anzeige

Weyher.Sechs Jahre nach seiner Schließung wird das romantische „Schweizerhaus“ des Pfälzerwaldvereins (PWV) Weyher am morgigen Mittwoch wieder seine Pforten öffnen – in alter Größe, aber in völlig neuem Gewand. Die am Wanderweg zwischen St. Martin und Burrweiler – mit rotem Balken als Markierung– hoch über Weyher gelegene Hütte mit einem weiten Blick über das Rebenmeer der südlichen Vorderpfalz wurde von der PWV-Ortsgruppe von Grund auf renoviert, seit der letzte Hüttenwirt Gerhard Anselmann und seine Frau Roswitha aus Altersgründen Abschied nahmen.

Etwa 200 000 Euro, davon rund 90 000 Euro durch Spenden und Zuschüsse, wurden in neue Sanitäranlagen, eine Küche und neuzeitliche Einrichtungen investiert. Nach einem eher internen „Fertigstellungsfest“ steht der Termin für die Wiedereröffnung fest: Ab 1. August will der neue Hüttenwirt Ralf Keller, der bisher im nahen „Hüttenbrunnen“ der Ortsgruppe Edenkoben hinter dem Tresen stand, das weitbekannte „Schweizerhaus“ wieder zu einem Wanderer-Treff mit überregionaler Bedeutung machen.

Geöffnet ist die Hütte jeweils montags, mittwochs und am Wochenende. Rund 70 Sitzplätze innen und weitere 70 Sitzplätze an Freiluft-Garnituren auf der Terrasse stehen den Wanderern zur Verfügung, die die Hütte in der Regel von Weyher aus zu Fuß ansteuern müssen. Eine normale Autozufahrt ist nicht möglich. Das bleibt auch eine Belastung für die PWV-Ortsgruppe Weyher und ihre 200 Mitglieder: Es gibt keine Wasserleitung – jeder Bedarf für den Hüttenbetrieb muss nach oben transportiert werden. „Wir haben auch keine Abwasserleitung, auch dieser Aspekt wird uns auf Dauer belasten“, sagte Vorstandsmitglied Tanja Wiedmann.