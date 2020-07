Rückzahlungen für Maxx-Ticket-Besitzer

Rhein-Neckar. „Ich finde es grundsätzlich nicht in Ordnung, dass man für eine Leistung kassiert, die nicht erbracht wird“, sagt Katja Stade. Die Mutter von zwei Kinder hat deshalb an die Rhein-Neckar-Verkehr (rnv) geschrieben, denn eigentlich sollte der Beitrag für das Maxx-Ticket in den beiden Corona-Lockdown-Monaten, als die Schulen geschlossen waren, nicht abgebucht werden. „Mittlerweile sind mehr als sechs Wochen vergangen und der Beitrag wird weiter abgebucht.

„Die Maxx-Kunden bekommen ihr Geld für Juli auf jeden Fall zurücküberwiesen“, betont RNV-Sprecher Moritz Feier auf Anfrage dieser Zeitung. Für August werde man versuchen, die Abbuchung zu stoppen, falls dies nicht gelinge, soll es eine zweite Rücküberweisung geben. „Die Abrechnungen sind sehr komplex und die Abbuchungen lassen sich technisch nicht so einfach aussetzen.“ Katja Stade hat sich vor allem deshalb an diese Redaktion gewandt, weil sie findet, „dass man einfach den Mund aufmachen muss. Alle werden gerettet, nur die Familien schauen in die Röhre. So kommt es mir zumindest gerade vor.“ Sowohl sie als auch ihr Mann seien selbstständig und durch die Corona-Krise sei das Geld ohnehin schon knapp. „Wir haben bereits 236 Euro für Nichts bezahlt, dafür hätten wir auch Lebensmittel kaufen können.“ Schließlich habe die RNV ihre Kunden in den Lockdown-Zeiten selbst dazu aufgefordert, Bus und Bahn nur in den allernotwendigsten Fällen zu nutzen. „Das Capitol muss auch das Geld für die Tickets zurückgeben, wenn eine Veranstaltung nicht stattfindet“, sagt Stade.

Wir haben das Problem erkannt und überweisen den Maxx-Ticket-Inhabern das Geld zurück. Bei anderen Zeitkarten sehe es allerdings anders aus. „Beim Maxx-Ticket ist es eine eindeutige Sache, weil die Schulen definitiv geschlossen waren. Beim Job-Ticket ist das etwas anderes, denn die Unternehmen waren ja nicht zu. Da gab es verschiedene Modelle, manche Menschen haben nur im Homeoffice gearbeitet, andere sind tageweise gefahren und wieder andere haben Bus und Bahn weiterhin normal genutzt“, sagt Feier. Man könne weder überprüfen noch ausrechnen, wer wann gefahren ist.

Angebote werden geprüft

Für den Fall, dass die Corona-Krise noch eine Weile andauert, sei man in enger Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar, der für die Tarifgestaltung verantwortlich sei. „Wir prüfen, welche Angebote man den Dauerkarten-Kunden machen kann, aber noch ist nichts so weit, dass man darüber sprechen kann.“

Die Mannheimerin Katja Stade kann jedenfalls Mitte Juli mit einer Rücküberweisung für die zwei zu viel bezahlten Monate rechnen. „Da meine Tochter gerade Abitur macht, werde ich ein Ticket ohnehin kündigen“, sagt sie. Wegen Corona fahren beide Kinder im Moment sowieso lieber mit dem Rad von der Rheinau nach Neckarau in die Schule.

