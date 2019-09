Ruhig, trotzdem ausgelassen

Ladenburg.„Fröhlich, friedlich, ausgelassen“: So beschreibt Bürgermeister Stefan Schmutz das Ladenburger Altstadtfest, das in der Nacht auf Montag zu Ende ging. Ein ideales Volksfestwetter und das Ende der Sommerferien in der vorangegangenen Woche bescherten dem Großereignis Besucherzahlen von knapp 70 000 Personen. Im Verhältnis blieb die Zahl von Polizei- und Sanitätseinsätzen dagegen äußerst gering: Daniel Damato, Polizeiführer vom Dienst, berichtete nur von einer Streitigkeit, während die Johanniter hauptsächlich kleinere Verletzungen behandelten. Drei Personen kamen ins Krankenhausdarunter ein Patient mit Herzinfarkt ,. stk

