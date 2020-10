Rund 130 Hanfpflanzen und mehrere Waffen sichergestellt

Schwetzingen.In einer Wohnung in Schwetzingen haben Polizeibeamte am Donnerstag eine Hanfplantage entdeckt. Wie die Behörde am Freitag mitteilte, veranlasste ein anonymer Hinweis sie dazu, die Wohnung eines 37-Jährigen zu untersuchen. Dabei stellten sie rund 130 Hanfpflanzen fest. Darüber hinaus stellten die Beamten über 1,1 Kilogramm bereits abgeerntete Marihuana-Blüten und Blattmaterial, über 50 Ecstasy-Tabletten sowie mehrere Waffen sicher. Die Ermittlungen dauern an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.10.2020