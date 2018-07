Rund 4000 Exponate im Zeichen des Hahns

Anzeige

Göcklingen.Das erste „Gockel-Museum“ Deutschlands wird morgen, 11 Uhr, im südpfälzischen Göcklingen eröffnet. Initiatoren sind die Winzer Claudia und Gerhard Hoffmann, die auch die Gockelkrähmeisterschaften erfunden haben, die das 1000-Einwohner-Dorf bundesweit bekannt machten . Etwa 1500 Exponate füllen eine ehemalige Lagerhalle des Weingutes in der Steinstraße.

Von A wie Ausstechformen bis Z wie Zündholzschachteln: „Es gibt nichts, was es zum Thema Gockel nicht gibt“, sagt Claudia Hoffmann. Ihr Lieblingsstück ist ein allerdings nicht mehr funktionsfähiges Feuerzeug in Form eines 15 Zentimeter hohen Gockels. Etwa 4000 Exemplare wurden bisher zusammengetragen, so dass eine Wechselausstellung möglich ist. Der größte Teil der Exponate wurde 2016 von einem Sammler aus Oberbayern erworben, der von der Gockelkrähmeisterschaft erfahren hatte. Die Gemeinde profitiere von diesen Initiativen der Familie Hoffmann, so Ortsbürgermeister Fritz Garrecht. Neben der Gockelkrähmeisterschaft sei mit dem „Gockel-Museum“ nun ein weiteres touristisches Projekt als Attraktion der Gemeinde entstanden.

Der Eintritt ins Museum ist frei – Gruppen müssen sich allerdings anmelden: telefonisch unter 06349/85 36 oder per E–Mail info@privatweingut-hoffmann.de. rs