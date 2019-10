Rund um die rote Traube

Weisenheim am Sand.Drei Tage lang dreht sich beim 24. Rotweinfest im Weingut Gehrig in Weisenheim am Sand (Ostring 4) von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Oktober, alles um die dunkle Traube. Von Merlot, Pinot Noir, Dunkelfelder und Cabernet Sauvignon bis zu feinen, edlen Barrique-Weinen und Sekten können die Besucher alles probieren. Samstags findet ab 14 Uhr eine geführte Herbstwanderung mit Weinprobe statt, Treffpunkt ist am Obertor. Dazu werden regionale Pfälzer Speisen serviert – freitags gibt es ab 18 Uhr Rumpsteak-Variationen, samstags um 16 Uhr „Wutz am Spieß“ und sonntags ab 11.30 Uhr einen Ochsenbraten. Obendrein wird das Fest von Livemusik umrahmt. mav

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.10.2019