Kein Wölkchen am Himmel, kilometerweite Sicht – es herrscht ideales Flugwetter, als Pilot und MM-Chefredakteur Dirk Lübke und MM-Reporter und Fotograf Bernhard Zinke am Wormser Flugplatz ein Flugzeug des Typs Cessna für einen eineinhalbstündigen Flug besteigen. Einmal mehr entstanden dabei hunderte Bilder von der Region, die sich in ihrer ganzen Schönheit entfaltete. Einen Querschnitt der Arbeit zeigen wir in einer Fotostrecke. Die Luftbilder werden auch für die tagesaktuelle Berichterstattung im Lauf der kommenden Monate verwendet.