Rutschenturm bleibt geschlossen

Rhein-Neckar.Im Rechtsstreit um den Betrieb der „alla hopp!“-Anlage in Edenkoben (wir berichteten) zeichnet sich nach einem Treffen der Beteiligten am Donnerstag vor Ort eine Einigung ab. Das geht aus einer Mitteilung des Verwaltungsgerichts in Neustadt an der Weinstraße vom Freitag hervor. Nachbarn hatten eingewandt, die Anlage in Edenkoben verstoße gegen das Bestimmtheitsgebot, da in der Baugenehmigung nicht ausreichend festgelegt sei, dass das Bauvorhaben im Einklang mit dem Nachbarschaftsrecht betrieben werden könne. Vor allem Lärm ist auf vielen Anlagen in der Metropolregion Rhein-Neckar auf beiden Seiten des Rheins immer wieder Anlass für Konflikte.

Erste Maßnahmen beschlossen

Ausgangspunkt für die Klage aus Edenkoben war das Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße vom 17. Juli zur „alla hopp!“-Anlage in Grünstadt, wo Anwohner erfolgreich gegen die Baugenehmigung des Landkreises Bad Dürkheim vorgegangen waren.

Beim aktuellen Erörterungstermin auf der „alla hopp!“-Anlage in Edenkoben, zu dem die Antragsteller und Vertreter des Landkreises Südliche Weinstraße, der Stadt Edenkoben sowie der Dietmar Hopp Stiftung erschienen waren, einigten sich die Beteiligten, dass bis zum rechtskräftigen Abschluss des Rechtsstreits folgende Maßnahmen zum Schutz der Antragsteller ergriffen werden:

Erstens: Die Öffnungszeiten werden verkürzt. Statt – wie bisher – bis 21 Uhr ist eine Nutzung der Anlage an Werktagen nur noch von 9 Uhr bis zum Sonnenuntergang, längstens bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10 Uhr bis zum Sonnenuntergang, längstens bis 20 Uhr erlaubt.

Zweitens: Der Nestturm mit Rutsche bleibt geschlossen.

Drittens: Die Benutzungsregeln in der Satzung der Stadt Edenkoben werden zum Bestandteil der Baugenehmigung gemacht.

Viertens: Der Sicherheitsdienst, der aktuell freitags bis sonntags von 21 Uhr bis 1 Uhr im Einsatz ist, um die unbefugte Nutzung der Anlage in der Nacht zu verhindern, bleibt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Hauptsacheverfahrens im Einsatz und zwar noch bis zum 31. Oktober und im Frühjahr wieder ab dem 1. April.

Fünftens: Die Nachtbeleuchtung der Anlage – mit Ausnahme der Beleuchtung des Durchgangsweges – wird zum Ende der Öffnungszeiten ausgeschaltet.

Hinsichtlich des weiterhin laufenden Klageverfahrens erklärte der Vertreter der Stadt Edenkoben, dass in naher Zukunft ein schalltechnisches Gutachten über die von der Anlage ausgehenden Immissionen eingeholt werde. Danach werde entschieden, ob insbesondere die Rutsche abgebaut oder auf der Anlage verlegt werde.

