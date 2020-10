Frankenthal.Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in Frankenthal die Scheibe eines in der Mahlastraße abgestellten Autos eingeschlagen. Nach Angaben der Polizei beträgt der Schaden rund 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06237/9341100 oder 06233/3130 an die ermittelnden Beamten zu wenden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.10.2020