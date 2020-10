Sachbeschädigung und Beleidigung im Einkaufsmarkt - Widerstand bei Festnahme

Wiesloch.Erheblichen Widerstand gegen seine Festnahme hat am frühen Freitagabend ein 33-jähriger Mann vor einem Einkaufsmarkt in Wiesloch geleistet. Nach Angaben der Polizei hatte er zunächst in die Blumengebinde uriniert, die vor dem Markt zum Verkauf ausgestellt waren. Anschließend zerkratzte er großflächig den Hintereingang des Marktes und beleidigte das einschreitende Marktpersonal, das daraufhin die Polizei verständigte.

Insgesamt waren vier Beamte notwendig, um den um sich schlagenden, tretenden und beißenden Mann unter Kontrolle zu bringen und zunächst zum Revier zu transportieren. Aufgrund einer leichten Gesichtsverletzung und zur Bewertung seines Gesundheitszustandes wurde der 33-Jährige in eine Heidelberger Klinik gebracht. Nach seiner ambulanten Behandlung und Ende der ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er kurz nach Mitternacht aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der Beleidung in mehreren Fällen sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte dauern an.

