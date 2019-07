Sägewerk im Feuer

Grasellenbach.Nach dem Brand auf dem Gelände eines Sägewerks im Kreis Bergstraße, ermittelt die Staatsanwaltschaft Darmstadt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Das teilte ein Behördensprecher auf Anfrage mit. „Aktuell stehen aber noch Untersuchungsergebnisse von Sachverständigen aus“, sagte er. Mit Blick auf mögliche Zeugenvernehmungen wollte sich die Behörde zunächst nicht äußern.

Drei Brände seit 2015

Auf dem Areal des Unternehmens in Grasellenbach hatten zwei Brände bereits 2015 und 2018 Schäden in Millionenhöhe verursacht. Bei dem erneuten Brand vor anderthalb Wochen stand eine Lagerhalle in Flammen. Darin waren unter anderem Sägespäne gelagert.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Etwa 120 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Wie die Staatsanwaltschaft, so hält es auch Geschäftsführer Markus Monnheimer für möglich, dass der Familienbetrieb vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Mögliche Täter, die dem Unternehmen schaden wollten, gäbe es „mit Sicherheit“, sagte er. Nähere Angaben wollte er dazu nicht machen. Dies herauszufinden sei Aufgabe der Ermittler. Monnheimers Angaben zufolge habe ein technischer Defekt den Brand im Jahr 2015 verursacht. „Aber 2018 und 2019 könnten Brandstifter am Werk gewesen sein“, vermutet er. Über diesen Verdacht habe ihn die Polizei informiert.

Die Brandserie nehme existenzgefährdende Züge an, sagte der 34 Jahre alte Geschäftsführer. 2015 zerstörten die Flammen einen Teil der Betriebsstätten. Damals habe man zwei Drittel der Mitarbeiter entlassen müssen. Zusammen mit dem Brand im vergangenen Jahr sei ein Schaden über mehrere Millionen Euro entstanden. Wie Monnheimer sagt, hat der jüngste Brand einen Gebäudeschaden von 300 000 Euro bis 400 000 Euro verursacht. Die Schäden werden zwar von der Versicherung übernommen, aber dem Betrieb würden Produktionsausfälle zu schaffen machen, wie er sagte.

Warten auf die Spezialmaschinen

So dauere es viele Monate bis die 2018 zerstörten Spezialmaschinen ersetzt seien. Hinzu komme, dass der Brandschaden aus dem vergangenen Jahr noch nicht völlig behoben ist. „Wenn alles klappt wie vorgesehen, dann können wir die Schäden von 2018 und 2019 im kommenden Jahr zu Ostern hinter uns lassen“, sagte der Geschäftsführer.

Auch wenn das Sägewerk anderthalb Wochen nach dem Brand die Kunden weiterhin mit Holzpellets oder auch mit Kantholzpaletten beliefern kann, die Situation sei schwierig für das mittelständische Unternehmen, das insgesamt 18 Mitarbeiter beschäftigt.

So müsse der Betrieb nicht nur den Verlust von Einnahmen hinnehmen. Auch seien nun Investitionen in die Sicherheit des Betriebsgeländes notwendig. Außerdem will das Unternehmen mögliche Übeltäter fernhalten. Monnheimer rechnet damit, dass dies zusätzliche Kosten von mehreren zehntausend Euro verursacht.

Kameras auf dem Firmengelände

Innerhalb der kommenden Wochen sollen beispielsweise Überwachungskameras auf dem Gelände installiert werden. Außerdem sei die Einfriedung des Areals geplant. „Wenn wir das nicht tun, laufen wir Gefahr, dass uns keine Versicherung mehr unter Vertrag nimmt“, fügt er mit Blick auf die insgesamt drei Brände innerhalb von vier Jahren hinzu. Dass sich der aktuelle Versicherer aus der Zusammenarbeit mit dem Sägewerk in Grasellenbach zurückzieht, nannte der Geschäftsführer „sehr wahrscheinlich“.

Drei Brände in vier Jahren? Das hält auch der Bürgermeister der mehr als 4000 Menschen zählenden Gemeinde, Markus Röth (parteilos), für bemerkenswert. „Natürlich sprechen die Menschen auf der Straße und in den Wirtshäusern darüber“, sagt er. Doch er warnt auch vor Spekulationen. „Wir sollten uns nicht verrückt machen“, warnt er. Man müsse nun erst einmal die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft abwarten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 04.07.2019