Sagenhaftes Obst aus der Erde

Wörth.Mit Kennerblick schreitet Gärtnermeister Walter Bösherz durch lange Reihen mit mannshohen Pflanzen, deren haarige Blätter ein wenig an Sonnenblumen erinnern. Der Südpfälzer hält Ausschau nach Wühlmäusen, die seine exotischen Schützlinge zum Fressen gern haben. „Die Viecher sind schlau und wissen, was gut ist. Deshalb haben es ihnen meine Inka-Wurzeln angetan“, erzählt er. Irgendwie kann er das natürlich auch verstehen, denn seit ein Freund aus Südamerika ihm vor 20 Jahren die Yacon-Pflanze aus den peruanischen Hochanden zum Probieren mitgebracht hat, kommt er nicht mehr davon los. „Die hat mir auf Anhieb so gut geschmeckt, dass ich sie unbedingt anbauen musste“, erzählt er und streicht mit seiner Hand beinahe zärtlich über die vom Tau glänzenden Blätter.

Allerdings durfte er den Korbblütler, der mit Topinambur verwandt ist, zunächst nur für den eigenen Gebrauch pflanzen. „Die Wurzel war in Europa nicht zum kommerziellen Anbau zugelassen. Ich habe sogar an die Bundeskanzlerin geschrieben, um eine Erlaubnis zu beantragen.“ Da Bösherz nie eine Antwort bekam, habe er sich direkt an die EU in Brüssel gewandt. Doch erst 2014 habe die Staatengemeinschaft grünes Licht für die Yacon-Wurzel gegeben, die der Südpfälzer in „Inka-Wurzel“ umgetauft hat. „Der Mannheimer Großmarkt war einer der ersten Händler, der sie nach der Freigabe vertrieben hat.“ Auch heute gehöre er zu seinen Stammkunden. Vorsichtig reibt Bösherz die Erde von der bräunlichen Schale, nimmt ein Messer und schneidet eine dicke Scheibe ab. Das geschälte Stück ist weiß und erinnert beim Reinbeißen ein bisschen an einen knackigen Apfel. Der Geschmack ähnelt aber eher einer Birne, nur weniger süß.

Veganes Schnitzel oder Smoothie

Der Gärtnermeister zerkleinert die Stücke in einem Mixer und macht mit Ananassaft einen fruchtigen Smoothie daraus. „Aber am liebsten esse ich sie in der Pfanne gebraten mit Zwiebeln und Süßkartoffeln.“ Allerdings müssten die Scheiben mindestens 20 Minuten im Öl brutzeln, bis die Mahlzeit fertig ist. „Die können Sie zwei Stunden kochen, die werden nicht weich, sondern behalten ihre Struktur“, erklärt der Experte, der „pampiges“ Gemüse ohnehin nicht leiden kann.

„In Peru werden sie gegrillt oder roh geraspelt als Salat gegessen. Und wenn man ein Stück Wurzel in den Teig von Frikadellen reibt, wird er herrlich saftig.“ Auch paniert als veganes Schnitzel, im Kuchen- oder Waffelteig, als Sirup, Pommes oder Chips mache die knubbelige Wurzel aus den Anden Appetit. „Und alles, was bei der Ernte beschädigt wird und nicht verkauft werden kann wird zu Schnaps gebrannt“, verrät Bösherz augenzwinkernd. In ihrer Heimat würden der Pflanze sogar Heilkräfte nachgesagt. „Fakt ist, dass sie viel Inulin enthält und Diabetiker sie ohne Probleme essen können. Außerdem hat sie viele Mineralien, ist super für die Darmflora, aktiviert das Immunsystem und macht lange satt. Die Indianer sagen, Yacon ist das sagenhafte Obst aus der Erde.“

Allerdings ist der Anbau der exotischen Pflanze nichts für Bequeme. Allein zwei Stunden braucht Bösherz, um jeden Tag seine 200 Meter langen Reihen abzulaufen und nach Wühlmäusen zu schauen. Mit Chemie rückt er den Tieren übrigens nicht zu Leibe. „Ich lege Walnussblätter in Wasser ein und verteile das zwischen den Pflanzen, den Geruch können Wühlmäuse nicht ausstehen.“ Und wenn im Oktober der erste Nachtfrost die Blätter schwarz färbt und die Ernte beginnt, dann geht es in der Gärtnerei am Rande von Neulauterburg richtig rund.

„Maschinell ist nichts zu machen. Die Wurzeln sind so spröde, dass sie bei einer zu heftigen Berührung in viele Teile zerbrechen.“ Zuerst habe er die verästelten, knubbeligen oder länglichen Knollen mit dem „Obelix-Spaten“ ausgegraben. „Der heißt so, weil man Muskelkraft braucht, um ihn hochzuheben.“ Da 30 bis 50 Kilo Erde bewegt werden müssen, um an die Wurzel zu gelangen, benutzt Bösherz mittlerweile ein selbst konstruiertes Werkzeug, das an einen Frontlader montiert wird.

Hoffnung auf gute Ernte

An einem Tag holt der Südpfälzer nur so viele Inka-Wurzeln aus dem Boden, wie er Platz zum Trocknen hat. „Sie werden ausgebreitet und wenn sie trocken sind, packe ich sie in Transportkisten und bedecke sie mit Erde, dass sie frisch bleiben.“ So präpariert halte sich das „Superfood“ aus der Pfalz ein Jahr.

„Ich hoffe, dass wir eine gute Ernte bekommen. Der trockene Sommer hat den Pflanzen zu schaffen gemacht. Eine braucht mindestens zehn Liter Wasser pro Tag“, sagt Bösherz. Dann macht er sich wieder auf die Suche nach Wühlmäusen.

