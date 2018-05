Saison der Wallfahrten hat begonnen

Anzeige

Speyer.Was haben der weltberühmte romanische Kaiserdom mitten in Speyer und das bescheidene Dieterskirchel am Wegrand bei Rülzheim, die weithin sichtbare St. Annakapelle auf einem Berg über Burrweiler und das eher unscheinbare Winterkirchel bei Erfweiler, die mächtige Schlosskirche in Oggersheim und die versteckte Kapelle im Klausental bei Königsbach gemeinsam? Sie gehören zu den rund 40 katholischen Gotteshäusern im pfälzischen Bistum Speyer, die als Wallfahrtskirchen Jahr für Jahr das Ziel zahlreicher Gläubigen sind.

Meist in den Sommermonaten pilgern Tausende von Menschen bei insgesamt mehr als 60 Wallfahrten zwischen Rhein und Saar zu den Kirchen, Kapellen und Gnadenbildern, die manchmal seit Jahrhunderten vielbesuchte kirchliche Gedenkstätten sind. Schon im zehnten Jahrhundert wanderten viele Pfälzer, Elsässer und Lothringer nach Hornbach bei Zweibrücken, der Wirkungsstätte des Heiligen Pirmin. Als 1957 dort sein Grab entdeckt wurde, setzte ein regelrechter „Run“ ein – Hornbach gilt als ältester Wallfahrtsort der Pfalz. Sicherlich berühmter ist der Kaiserdom in Speyer, wo jedes Jahr an Mariä Himmelfahrt (15. August) das Gnadenbild Patrona Spirensis im Blickpunkt steht. Mariä Himmelfahrt ist auch der Termin für andere Wallfahrten – zum Winterkirchel im Wald bei Erfweiler, zur Kirche Maria Hilf in Kirrweiler oder zur Schlosskirche in Oggersheim, die auch den Namen Wallfahrtskirche trägt. V on Legenden umwoben ist zum Beispiel das Dieterskirchel im Süden von Rülzheim in der Südpfalz.

60 Veranstaltungen

Dort soll im Jahr 679 der Bischof Theodard von Wegelagerern ermordet worden sein – die kleine Kirche erinnert am 16. August und 10. September daran. Insgesamt 39 große und kleine, weithin sichtbare und fast verborgene Gotteshäuser listet das Bistum Speyer als Wallfahrtsstätten auf, die im Sommer wieder „Konjunktur“ haben.