Saisonkräfte bleiben auf der Strecke

Landau.Die rheinland-pfälzischen Studierendenwerke kämpfen in der Corona-Krise mit argen Umsatzeinbußen. Die Lehre an Unis und Fachhochschulen läuft größtenteils digital, ergo sind die allermeisten Mensen sowie Cafeterien geschlossen oder arbeiten stark eingeschränkt. Zudem werden Verträge für Wohnheimplätze gekündigt. Ein erster Schritt: Saisonkräfte in Mensen oder Cafeterien bekamen für das Sommersemester keine Verträge, wie mehrere Studierendenwerke im Land am Montag berichteten. Die Landesregierung teilte mit, sie sei „sensibilisiert“, nicht notwendige Personalkosten müssten aber vermieden werden.

Thomas Mosthaf, Sprecher des Studierendenwerks Vorderpfalz sagte: „Wir stehen mit dem Rücken zur Wand.“ Die Mensen-Umsätze seien um 96 Prozent weggebrochen. Normalerweise gingen am Standort Landau pro Tag 1200 Essen pro Tag über den Tisch, nun seien es vielleicht 45. Das sei „fernab jeder Wirtschaftlichkeit“. In der Vorderpfalz sind ihm zufolge 49 Saisonkräfte betroffen an den Hochschul-Standorten Landau, Ludwigshafen, Germersheim und Worms.

Land springt ein

Wissenschaftsstaatssekretär Denis Alt (SPD) teilte auf Anfrage mit, die Studierendenwerke würden mit Kurzarbeitergeld für ihre Beschäftigten von laufenden Personalkosten entlastet. Nach Kenntnis des Ministeriums sei bisher kein Studierendenwerk in eine wirtschaftlich bedrohliche Lage geraten. „Sollte es dazu kommen, besteht zugunsten der Studierendenwerke eine Gewährträgerhaftung des Landes.“ Die Werke seien insolvenzunfähig, bei drohender Zahlungsunfähigkeit springe das Land ein. lrs

