Salierbrücke soll Ende 2021 fertiggestellt werden

Rhein-Neckar.Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder strahlt zufrieden. „Wir haben heute gute Nachrichten“, sagt sie. Es ist Halbzeit auf der Baustelle Salierbrücke. Und die Bauarbeiter sind ihrem Zeitplan voraus. Zwei Monate haben sie seit Februar eingespart. Deshalb ist die Karlsruher Behördenchefin optimistisch: „Wenn das Wetter im kommenden Winter mitspielt, werden wir schon Ende 2021 hier fertig sein“, sagt sie beim Pressetermin am Donnerstagnachmittag auf der Brücke.

Am kommenden Montag wird nun die Seite gewechselt. Dann fahren die Pendelbusse und Einsatzfahrzeuge auf der anderen, nun fertiggestellten Fahrbahn. Auch Fahrradfahrer und Fußgänger nehmen dann die andere Seite, haben 15 Zentimeter mehr Platz zur Verfügung und eine stabilere, höhere und damit sicherere Abgrenzung zur Fahrbahn hin.

Schon der vergangene Winter war den Bauarbeitern gewogen. Durch die milden Temperaturen gab es faktisch keine Ausfallzeiten. Dies und zusätzlich engagierte qualifizierte Schweißfachkräfte haben dazu beigetragen, die Bauzeit um insgesamt voraussichtlich zwei bis drei Monate zu verkürzen.

Erst im vergangenen Winter hatte das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe als verantwortliche Behörde die Hiobsbotschaft überbringen müssen, dass sich die Bauzeit um ein Jahr verlängere. Damals hatte Felder das Frühjahr 2022 als Fertigstellungszeitraum angegeben. Zuerst hatte das RP das Frühjahr 2021 als Ziel ausgegeben. Doch unerwartete PCB-Rückstände, falsche Angaben in den Bauplänen und einige andere Überraschungen wie falsche Schweißnähte hatten für die Verzögerung gesorgt. Der Ärger in der Region war enorm. Nicht zuletzt deshalb betont die Regierungspräsidentin am Donnerstag noch einmal mit Nachdruck: „Wir sind uns sehr bewusst, dass die Sperrung dieser wichtigen Brücke für viele Menschen eine große Belastung und Herausforderung ist.“

Deshalb habe die Baufirma alle Möglichkeiten genutzt, um die Arbeiten zügig voranzubringen. Hochspezialisierte Schweißer und beheizte Arbeitszelte hätten die Voraussetzungen für die Zeiteinsparung gebracht. Die Reparatur der zusätzlich aufgetauchten Risse im Stahl der Abflussrinne habe man nun auch noch im Arbeitsplan unterbringen können.

2500 Quadratmeter Asphaltdecke habe man aufgetragen, rechnet Baureferatsleiter Michael Lumpp vor, 500 Tonnen Beton auf dem Fahrrad- und Fußgängerweg, der so genannten Kappe, vergossen, dazu 4000 Verbundanker verarbeitet, 24 Brückenlager ausgetauscht und 1,2 Kilometer Schweißnähte nachgebessert. Die Vorlandbrücke könnten nun mehr Last als früher aufnehmen.

Für den zweiten Bauabschnitt erwartet er keine bösen Überraschungen mehr. „Wir wissen jetzt, was uns erwartet“, so Lumpp.

Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zeigt sich optimistisch. In jeder Krise ruhe bekanntlich auch eine Chance, sagt sie. Die Stadt Speyer nutze die Gelegenheit, auch auch den Verkehrsknotenpunkt als Brückenanschluss auf rheinland-pfälzischer Seite zu ertüchtigen. Ein Wort sagt sie noch an die Adresse der Kritiker, die mit den Bauarbeitern auf der Brücke hart ins Gericht gegangen waren. „Diese Menschen arbeiten für uns, bei Wind und Wetter, damit die Bürger wieder ausreichend pendeln können“, sagt sich mit großer Wertschätzung.

Übrigens wird das RP auch den Lußhofknoten auf der badischen Zufahrt zur Brücke ertüchtigen. In der ersten Septemberhälfte geht‘s los. Die Bauarbeiten sind mit einem Jahr kalkuliert. Beeinträchtigungen für den Verkehr in Richtung Altlußheim soll es erst im August nächsten Jahres geben. Dann wird der Knoten neu asphaltiert. Das bedeutet sechs Wochen Vollsperrung.