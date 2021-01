Sattelauflieger löst sich - 120.000 Euro Sachschaden

Sinsheim.Bei einem Verkehrsunfall in Sinsheim am Mittwochmorgen ist ein Sachschaden von 120.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei war ein 58-jähriger Fahrer mit einem LKW in Richtung L592 unterwegs, als sich während der Fahrt der Auflieger löste und gegen einen geparkten Lastzug stieß. Dieser wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.01.2021