Sattelzug rammt mehrere geparkte Lkw

Rhein-Neckar.Ein Lkw-Fahrer hat gestern Morgen auf der Rastanlage Hockenheim-Ost an der A 6 ein Trümmerfeld hinterlassen. Nach Polizeiangaben rammte der Trucker die geparkten Fahrzeuge von fünf Kollegen und fuhr – trotz beträchtlicher Schäden – einfach davon.

Kurz vor vier Uhr in der Frühe sei ein in seinem Sattelzug übernachtender Fernfahrer durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. „Der Mann sah einen beschädigten Lastwagen und alarmierte sofort die Polizei“, berichtet ein Sprecher des Mannheimer Präsidiums. Vermutlich beim Durchfahren der Rastanlage habe der Verursacher die stehenden Lkw gerammt und erheblich demoliert. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf mindestens 150 000 Euro. Von Lärm und Lasterteilen anscheinend wenig beeindruckt, habe der Verursacher seinen Weg in Richtung Mannheim fortgesetzt.

„Gegen halb fünf Uhr wurde uns ein Sattelzug gemeldet, der auf der A 6 am Kreuz Mannheim auf dem Seitenstreifen stand, und an dem die Hälfte des Aufliegers fehlte“, so der Sprecher. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem 14 Kilometer von der Raststätte entfernt entdeckten Lkw um das Unfallfahrzeug handelt. Gegen den 58-jährigen Fahrer werde wegen Unfallflucht ermittelt, sein Führerschein wurde einbehalten. In seinem Blut seien weder Drogen noch Alkohol gefunden worden.

Video Lokales Hockenheim: Lkw-Fahrer rammt fünf Fahrzeuge auf Rastanlage

Die Autobahn 67 ist gestern Morgen bei Lorsch nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter zeitweise voll gesperrt worden, was zu langen Staus im Berufsverkehr führte. Wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte, war ein 53-jähriger Trucker mit einem Sattelzug samt Tankauflieger in Richtung Norden unterwegs. Kurz vor der Tank- und Rastanlage Lorsch habe sich aus bislang ungeklärter Ursache der mit 24 Tonnen Natronbleichlauge beladene Auflieger von der Zugmaschine gelöst und sei in eine Böschung gekippt. „Der Fahrer stoppte den Lkw auf dem Seitenstreifen und blieb unverletzt“, so ein Behördensprecher.

Da unklar war, ob bei dem Unfall Gefahrgut ausgetreten war, sei die A 67 in beiden Richtungen gesperrt worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 50 000 Euro.

