Saumagen-Orden für Bratwurst-Freund Gunther Emmerlich

Schifferstadt.Der Sänger und Moderator Gunther Emmerlich hat gestern Abend in Schifferstadt den traditionellen „Saumagen-Orden“ der Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft „Schlotte“ erhalten. Emmerlich erfreue und beglücke die Menschen mit Gesang, hieß es zur Begründung. Dass der 74-Jährige in einem Musical in Mainz die Rolle des Buchdruckpioniers Johannes Gutenberg übernommen habe, sei „der letzte auslösende Faktor“ bei der Entscheidung gewesen. Laudatorin war die Ordensträgerin von 2018, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). „Ich hatte immer wieder Sendungen in der Pfalz und auch Saumagen probiert – nicht, dass Sie glauben, ich wüsste nicht, was das ist“, scherzte der in Eisenberg geborene Emmerlich. Allerdings schätze er auch die Thüringer Bratwurst. / lrs

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.02.2019