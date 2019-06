Schabenplage in Bäckerei

Rhein-Neckar.Für manche Funde fehle ihm schon das Verständnis, sagt Christoph Schauder. Als Beispiel nennt der Ordnungsdezernent des Rhein-Neckar-Kreises eine Bäckerei, die mit einer regelrechten Schabenplage zu kämpfen hatte. „Deshalb musste der Betrieb vorübergehend geschlossen werden.“ Zahlreiche tote und auch lebende Tiere fanden die Kontrolleure des Landratsamts auf dem Boden und in dunklen Ecken. „So etwas geht absolut nicht, weil Schaben eine Vielzahl von Darmbakterien verbreiten können“, erklärt Ulrich Eberhardt, stellvertretender Leiter des Veterinär- und Verbraucherschutz-Amts. „So werden selbst geputzte Flächen verunreinigt.“

Neben der Bäckerei musste das Amt im vergangenen noch 22 weitere Betriebe schließen, wie am Dienstag bei einem Pressetermin veröffentlicht wurde. Dennoch betont Amtsleiter Lutz Michael: „Der überwiegende Teil der Betriebe arbeitet absolut sauber und zuverlässig.“ Insgesamt 3345 Kontrollen haben die Lebensmittelkontrolleure und Tierärzte des Landratsamts im vergangenen Jahr durchgeführt. In 596 Fällen hatten sie etwas zu beanstanden – also bei rund 18 Prozent. 395 Mal war eine sogenannte Ordnungsverfügung nötig, sprich, es musste Beanstandetes in Ordnung gebracht werden. 108 Mal gab es eine Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten und 28 Mal eine Strafanzeige. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen zum Teil deutlichen Anstieg – vor allem bei den gravierenderen Verstößen (siehe Infobox). Schwerpunktmäßig wurden 2018 die Zapfanlagen von Bier überprüft. Bei 30 Anlagen und 20 Bierproben gab es fünf Beanstandungen – aber alle ohne Gesundheitsgefahr.

„Wenn wir Betriebe schließen müssen, sind in der Regel erhebliche Mängel vorhanden in Sachen Hygiene, verdorbene Lebensmittel oder Schädlingsbefall“, erklärt Michael, dem es trotz der vergleichsweise hohen Zahl von Verstößen wichtig ist, zu betonen: „Es handelt sich hier aber wirklich nur um wenige Prozent, die negativ auffallen.“

Unterstützung für die Betriebe

„Auch wenn wir manchmal sehr streng rüberkommen, verstehen wir uns als Unterstützer. Wir bieten ja zahlreiches Infomaterial wie auch Schulungen an und achten darauf, dass so gut wie möglich vorgesorgt wird“, sagt Michael, der viel Verständnis für so manche Probleme in der Branche aufbringt. „Wir wissen ja auch, dass das Gastgewerbe immer mehr mit einem erheblichen Personalmangel zu kämpfen hat.“

Rund 8000 Betriebe liegen im Zuständigkeitsbereich der Kontrolleure der Behörde. 14 Mitarbeiter sind regelmäßig im Einsatz – „zu allen erdenklichen Uhrzeiten, von früh Morgens bis spät in die Nacht“, wie Referatsleiter Rudi Wolf betont. Das läge vor allem an der großen Bandbreite der zu kontrollierenden Betriebe. Überprüft werden zum Beispiel Landwirte, Metzgereien und der Handel, aber auch Speditionen, Lebensmittelkonzerne, Gaststätten, Kindergärten, Schulen sowie Anbieter auf Wochenmärkten und Vereinsfesten. Sogar Betriebe, die kosmetische Mittel, Spielzeug, Geschirr oder Tabakwaren verkaufen, werden überwacht.

Mehr Verstöße – mehr Kontrollen

Wie oft diese kontrolliert werden, hängt auch davon ab, wie gut sie mit den Kontrolleuren zusammenarbeiten und wie zuverlässig sie ihre Arbeit machen, sagt Michael. „Wenn wir Verstöße feststellen, werden auch die Kontrollen häufiger“, ergänzt Referatsleiter Rudi Wolf. „Bis der Betrieb die Mängel beseitigt hat und festgestellt wird, dass die Frequenz wieder auf das ursprüngliche Maß reduziert werden kann.“ Das ursprüngliche Maß bedeutet im Fall von Gaststätten etwa eine Kontrolle pro Jahr. „Je nachdem können es aber auch mal zwei sein oder nur eine Kontrolle in zwei Jahren.“

