Schadstoffbelastung sinkt in der Krise

Rhein-Neckar.Von Julian Eistetter

Rhein-Neckar. Ausgangsbeschränkungen, Kurzarbeit, Homeoffice – seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sollen Menschen ihr Zuhause nur noch verlassen, wenn es wirklich notwendig ist. Das spiegelt sich auch auf den Straßen in der Region wider, wo deutlich weniger Fahrzeuge unterwegs sind als gewöhnlich. Doch wirkt sich das geringere Automobil-aufkommen unmittelbar auf die Reinheit der Luft aus? In den Städten rund um Mannheim ist das unterschiedlich.

In Heidelberg heißt die Antwort ganz eindeutig „Ja“. Anfang des Jahres hat dort die Messstelle für Stickoxide (NO2) in der Berliner Straße noch Werte zwischen 20,4 und 33,6 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gemessen, wie eine Rathaussprecherin auf Anfrage mitteilt. „In der Woche vom 23. bis 29. März fielen dagegen durchschnittlich 9,2 Mikrogramm pro Kubikmeter an“, berichtet sie von einer klaren Verbesserung. Die kritische Marke bei dieser Schadstoffart liegt bei einem Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Städten, die sie überschreiten, drohen Fahrverbote.

Kein Einfluss auf das Wetter

„Ein Grund für den geringeren Anteil von Stickoxiden in der Luft ist das Verkehrsaufkommen, das aufgrund der Pandemie-Maßnahmen immer weiter gesunken ist“, bestätigt die Sprecherin. So habe sich der Verkehr in der Unistadt allein in der Woche vom 16. bis 22. März, als Kitas und Schulen geschlossen wurden, im Vergleich zur ersten Märzwoche um rund 25 Prozent verringert.

Auch an der Messstelle in der Ludwigshafener Heinigstraße, wo der Grenzwert bis vor zwei Jahren noch regelmäßig überschritten wurde, ist ein Effekt zu spüren. „Bei den Stundenwerten sehen wir eine Wirkung“, sagt Rainer Ritthaler, Leiter des Bereichs Umwelt. Zwar gibt es auf den Messwert-Diagrammen noch einige Ausschläge nach oben, häufig bewegen sie sich jedoch im Bereich zwischen zehn und 30 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Ritthaler tritt jedoch auf die Euphoriebremse. „Wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, dann gab es immer mal wieder Phasen mit vergleichbar niedrigen Werten. Deshalb bin ich vorsichtig, eine klare Aussage zu treffen“, erklärt er. Die derzeit guten Ergebnisse würden zudem auch durch die Witterung bedingt: Aktuell herrschten keine Inversionswetterlagen, bei denen die Schadstoffe wie eine Dunstglocke über der Stadt hängenbleiben würden. Andersherum haben die verbesserten Messwerte laut Ritthaler keinen Einfluss auf das momentane Wetter mit strahlend blauem Himmel und Sonnenschein.

Festhalten lasse sich für Ludwigshafen, dass es weniger Schadstoff-Emissionen und eine geringere Verkehrsbelastung gebe. „Teilweise zwischen 25 und 30 Prozent“, so der Bereichsleiter. Ob sich dadurch jedoch auch gleichzeitig die Immission, also die Einwirkung von Schadstoffen oder Lärm auf die Umwelt, verbessere, könne man erst nach einem längeren Zeitraum sagen. „Wir errechnen schließlich einen Jahresmittelwert“, sagt Ritthaler.

Auch Rückgang bei Radfahrern

In Speyer hat die Pandemie noch keinen klaren Effekt auf die Messwerte, wie Sprecher Matthias Nowack mitteilt. „Der Wert der letzten Woche liegt mit 26 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft auf dem gleichen Niveau wie das im März 2019 gemessene Mittel mit 27 Mikrogramm“, berichtet er. Es seien die „üblichen Schwankungen“ zu verzeichnen. So habe der Wert am 29. März bei sechs Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und am 1. April bei 45 Mikrogramm gelegen. Wie in den anderen Städten sei auch in Speyer der Verkehr „spürbar zurückgegangen“. Ähnliches berichtet Wolfgang Leberecht, Pressesprecher in Schwetzingen. Selbst eine Vollsperrung in der Nähe des Schlosses falle wegen des geringen Aufkommens kaum ins Gewicht.

Dass sich die Pandemie nicht nur auf den Autoverkehr auswirkt, erklärt die Stadtsprecherin aus Heidelberg. „Auch die Fahrradzählstellen verzeichnen im März gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von rund 25 Prozent.“ Ob sich also aus der aktuellen Krise ein langfristiger Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit ableiten lasse, sei reine Spekulation.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020