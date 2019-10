Schäferhündin aus Zwinger gestohlen

Ludwigshafen.Unbekannte haben in Ludwigshafen eine Schäferhündin entwendet. Nach Angaben der Polizei hielt sich das zwölf Wochen alte Tier in einem Garten an einem Maudacher Feldweg auf, etwa 100 Meter neben der Einmündung Alte Weinstraße/K 13. Der Vierbeiner befand sich in einem Zwinger, der mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Dieses wurde von den Tätern im Zeitraum zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 8 Uhr, durchtrennt.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die Hinweise zu möglichen Verdächtigen oder dem Verbleib der Hündin geben können. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 0621/963-22 22 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de bei den Beamten melden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.10.2019