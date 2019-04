Schappert gibt Amt ab

Speyer.Im Bistum Speyer stehen mehrere personelle Wechsel auf der oberen Leitungsebene an. Laut einer Pressemitteilung von gestern, treten sowohl Domkapitular Josef Szuba als auch Domkustos Peter Schappert von ihren Ämtern zurück.

Szuba, der die Personalabteilung des Bischöflichen Ordinariats seit 2005 geleitet hat, hat Bischof Karl-Heinz Wiesemann gebeten, sein Amt abgeben zu dürfen, um wieder als Pfarrer wirken zu können. Am 1. Dezember übernimmt er die Leitung der Pfarrei Heilige Katharina von Siena in Ludwigshafen. Domkapitular Peter Schappert, seit 2009 Domkustos an der Speyerer Kathedrale, gibt sein Amt auf eigenen Wunsch zum 30. Juni ab, um sich auf die Leitung der Hauptabteilung Finanzen und Immobilien des Bischöflichen Ordinariats zu konzentrieren. In seiner Amtszeit wurden unter anderem eine neue Hauptorgel eingebracht, der Kaisersaal mit der Ausstellung der Schraudolph-Fresken neu gestaltet sowie die Aussichtsplattform im Südwestturm und die Dom-Info geschaffen.

Zum Nachfolger von Peter Schappert wählte das Speyerer Domkapitel Domdekan Christoph Kohl. Christine Lambrich übernimmt von Josef Szuba die Leitung der Abteilung Personal.