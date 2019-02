Scharfe Munition sichergestellt

Germersheim.Durch die geschlossenen Scheiben ihres Streifenwagens haben zwei Polizeibeamte im Vorbeifahren starken Marihuanageruch bemerkt, der von einer Personengruppe ausging, die in der Germersheimer Innenstadt unterwegs war. Bei der Kontrolle der 21- bis 24-jährigen Männer entdeckten die Beamten Marihuana sowie ein Einhandmesser und scharfe Pistolenmunition. „Alle Gegenstände wurden sichergestellt und die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet“, so ein Polizeisprecher. Da ein 23-Jähriger drogentypische Ausfallerscheinungen zeigte, seien zudem Führerschein und Autoschlüssel für das in der Nähe geparkte Fahrzeug sichergestellt worden. sin

