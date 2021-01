Scheune ausgebrannt

Epfenbach.Eine Scheune in der Gemeinde Epfenbach im östlichen Rhein-Neckar-Kreis ist am Sonntagmorgen komplett ausgebrannt. Das Feuer breitete sich auf das angrenzende Wohnhaus aus und zog dort das Dachgeschoss in Mitleidenschaft. Menschen wurden aber nicht verletzt.

Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, war der Brand um 7.15 Uhr gemeldet worden. Die Polizei schätzte den Schaden am Sonntag grob auf einen sechsstelligen Betrag. Zur möglichen Ursache lagen den Beamten zufolge noch keine näheren Informationen vor. kt/fab

