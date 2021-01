Scheune nach Brand in Epfenbach komplett zerstört

Rhein-Neckar.Eine Scheune Am Hessenberg in Epfenbach ist am Sonntagmorgen komplett ausgebrannt. Das Feuer breitete sich auf das angrenzende Wohnhaus aus und zog dort das Dachgeschoss in Mitleidenschaft. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, wurde der Brand um 7.15 Uhr gemeldet. Er ist mittlerweile gelöscht. Über die Höhe des entstandenen Schadens und mögliche Ursachen lagen den Beamten noch keine näheren Informationen vor.

