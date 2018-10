Schiff wieder frei – Ursache Niedrigwasser

Mechtersheim.Der bei Mechtersheim (Rhein-Pfalz-Kreis) auf Grund gelaufene Tanker ist wohl wegen des niedrigen Pegelstandes des Rheins verunglückt. In der Fahrrinne sei eine Untiefe entstanden, auf die das Schiff am Dienstag auflief, wie die Polizei gestern mitteilte. Der mit 715 Tonnen Gasöl beladene Tanker war noch am Dienstag freigeschleppt worden. Verletzt wurde niemand.

„Da ist ja sowieso nicht mehr viel Wasser im Rhein“, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei. In der Fahrrinne sei daher eine „Fehltiefe“ entstanden, also ein Sandhaufen, der näher als erwartet an die Wasseroberfläche heran ragt.

Zunächst mit Wellen befreit

Der Kapitän habe darauf gesetzt, seinen Tanker mithilfe der Wellen vorbeikommender Schiffe freizubekommen, sagte der Sprecher. Dies sei auch gelungen. Der Tanker sei aber von einer weiteren Welle ans linke Ufer versetzt worden und dort hängengeblieben. Zwei private Schiffe schleppten den Tanker von dort frei. „Das würden wir mit unseren Schiffen gar nicht schaffen“, sagte der Sprecher.

Der Tanker sei so beladen gewesen, dass er 1,55 Meter Tiefgang hatte – nur drei Zentimeter weniger als die Fahrrinnentiefe, die sich aus dem Pegelstand berechnen lässt. Dies sei zwar knapp, aber erlaubt.

Die Stelle um die „Fehltiefe“ sei abgesperrt worden, dort werde vom Wasserschifffahrtsamt ausgebaggert, sagte der Sprecher. Die Fahrrinne sei während der Arbeiten nur 35 statt der üblichen 90 Meter breit. lrs

