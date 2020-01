Schifferstadter Tierschützerin: "Streunende Katzen sind ein Fass ohne Boden"

Frau Fischer, was kann man sich unter dem Titel Katzenkastrationswochen vorstellenstellen?

Fischer: Die Katzenkastrationswochen wurden 2006 vom Tierschutzbund initiiert und finden jedes Jahr im Januar statt. Während der Katzenkastrationswochen geben teilnehmende Tierschutzvereine Zuschüsse auf die Kosten des Eingriffs. In unserem Fall sind das Spenden der beteiligten Tierärzte an unseren Verein, die wir an Privatpersonen weiterreichen.

Wie können Katzenhalter diesen Zuschuss in Anspruch nehmen?

Fischer: Voraussetzung ist, dass die Kastrationen vom 21. bis 30. Januar stattfinden. Die Katzenhalter müssen ihre Tierarztrechnung bei den Tierschutzvereinen einreichen. Unser Verein bezuschusst die Kastration von Katern mit 20 Euro, die von Kätzinnen mit 30 Euro. Das entspricht ungefähr 20 Prozent der Kosten einer Kastration.

Warum ist es wichtig, Katzen kastrieren zu lassen?

Fischer: Um Elend zu vermeiden. Jede unkastrierte Katze trägt zur Fortpflanzung von Streunerkatzen bei. Streunerkatzen sind verwilderte Hauskatzen - aber eben keine Wildkatzen. Deshalb kommen sie in der „freien Wildbahn“ schlecht zurecht.

Was bedeutet das genau?

Fischer: Verwilderte Katzen haben oft Parasiten, sind verwurmt und krank. Damit sind sie auch für Freigängerkatzen ansteckend. Teils finden wir sie unterernährt auf.

Wie viele dieser Streunerkatzen gibt es?

Fischer: In Deutschland gehen wir von zwei Millionen Streunerkatzen aus. Hier in Schifferstadt greifen wir jährlich circa 50 bis 70 Katzen auf. 2019 waren es 68 Katzen, darunter circa 30 Jungkatzen. Eine Katze kann im Jahr bis zu 18 Junge werfen und die sind nach etwa einem halben Jahr selbst geschlechtsreif. Es ist also ein Fass ohne Boden.

Was machen sie mit den aufgefundenen Katzen?

Fischer: Nachdem wir sie eingefangen haben - was oft sehr zeitaufwendig ist - päppeln wir sie auf und lassen sie kastrieren, impfen und entwurmen. Danach versuchen wir sie zu vermitteln. Manche Katzen sind aber so verwildert, dass wir sie wieder aussetzen müssen, weil sie niemand haben möchte. Die Jungtiere versuche ich an den Menschen zu gewöhnen, ich lese ihnen vor, damit sie sich an die menschliche Stimme gewöhnen.

Was müsste sich ändern, um das Problem nachhaltig in den Griff zu bekommen?

Fischer: Ich wäre für eine kommunale Katzenschutzordnung, die Katzenhalter zur Kastration, aber auch zur Registrierung der Tiere verpflichtet. Die Eindämmung von Streunerkatzen steht im Interesse der Allgemeinheit. Ich finde es deshalb etwas ungerecht, dass die Arbeit und die Kosten vielfach alleine an Tierschutzvereinen hängenbleiben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 27.01.2020