Schilder rütteln auf

Worms.Mit einem international verständlichen Piktogramm will die Stadt Worms künftig auf die am Rheinufer drohenden Gefahren aufmerksam machen. Wie berichtet, waren im Sommer zwei neun und 13 Jahre alte Mädchen aus Afghanistan ertrunken, die auf einer Kiesbank in Rheindürkheim gespielt hatten und von der Strömung erfasst worden waren. Fast genau an derselben Stelle verunglückte auch ein 39-Jähriger aus Pakistan beim Baden tödlich.

„Mit den fünf großen Warnschildern zwischen Rheindürkheim und Ibersheim wollen wir die Menschen sensibilisieren“, betont Oberbürgermeister Michael Kissel. sin

