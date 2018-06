Schiri braut im Viehstall Bier

Anzeige

Die Rezepte für die handgebrauten Biere schreibt Sabine Kirf selbst. 30 Sorten in 15 verschiedenen Stilen hat die Scheunenbrauerei mittlerweile im Angebot. Für die monatlichen Thementage werden jeweils 100 Flaschen, also 30 Liter gebraut. Verkauft werden sie übrigens nicht. „Alle kommen zu uns und genießen das Bier in der alten Scheune. Jeder bringt sein Essen selbst mit, denn ich kann nicht kochen, nur brauen“, verrät Kirf, die bis vor ein paar Jahren gar kein Bier mochte. „Höchstens mal ein Radler gegen den Durst“, erzählt sie. Irgendwann habe sie sich gefragt, „ob ich es hinbekomme, ein Bier zu brauen, dass mir als Frau schmeckt. Kennengelernt habe sie Markus Merk beim Ultratraillaufen in den Bergen, was beide immer noch betreiben. „Ich habe damals ja nicht mal gewusst, wer er ist“, räumt sie lachend ein.

Anlässlich seiner Ernennung zum Frühkartoffel-Botschafter hat Merk eigens ein „Grumbeer-Bier“ gebraut: „Es hat einen lieblich süßen Abgang und einen bitter malzigen Geschmack mit ehrlichem Unterton“, beschreibt er die Knollen-Kreation. „Als ich den Kartoffelsaft in den Sud gemischt habe, wusste ich natürlich nicht, ob das überhaupt etwas wird“, sagt Merk, der die Rezepturen jedes Mal ein wenig variiert. „Die Erfahrung sagt einem, welche Komponente man hervorheben muss oder welche Hopfensorte am besten zu Grumbeeren passt.“ Dieses Betriebsgeheimnis will der Weltschiedsrichter aber lieber für sich behalten. „Wir verwenden Hopfen aus allen fünf Erdteilen.“ Doch alle Biere aus der Scheunenbrauerei seien ungefiltert und naturbelassen.

Was die laufende Fußball-Weltmeisterschaft betrifft, lässt sich der siebenfache DFB-Schiedsrichter des Jahres nicht in die Karten schauen. „Ich hoffe einfach, dass ich nicht so viel dienstlich gucken muss“, sagt er grinsend. Denn Merk ist aktuell als TV-Kommentator sehr gefragt.

Zur Person

Markus Merk kommt aus Kaiserslautern und ist promovierter Zahnmediziner .

kommt aus Kaiserslautern und ist . Sein erstes Fußballspiel als Schiedsrichter in der Bundesliga leitete der Pfälzer 1988 mit der Partie VfL Bochum gegen Bayer 05 Uerdingen.

als Schiedsrichter in der Bundesliga leitete der Pfälzer mit der Partie VfL Bochum gegen Bayer 05 Uerdingen. Merk wurde siebenmal DFB Schiedsrichter des Jahres und dreimal Weltschiedsrichter .

. Er pfiff unter anderem 1992 bei den Olympischen Spielen in Barcelona, bei der EM 2000 in Belgien und den Niederlanden, 2002 bei der WM in Korea und Japan sowie bei der EM 2004 in Portugal.

in Barcelona, bei der EM 2000 in Belgien und den Niederlanden, 2002 bei der WM in Korea und Japan sowie bei der EM 2004 in Portugal. Sein bekanntestes Spiel in der Bundesliga war die Partie HSV gegen FC Bayern München am letzten Spieltag der Saison 2000/01. Merk entschied in der Nachspielzeit nach einem Rückpass des Hamburgers Tomá Ujfalui auf Torhüter Mathias Schober auf indirekten Freistoß für die Bayern. Patrik Andersson verwandelte zum 1:1-Endstand – die Bayern wurden anstelle des FC Schalke 04 deutscher Meister.

