Schlägerei in Lokal - mehrere Personen verletzt

Haßloch.Fünf junge Männer haben in einer Gaststätte in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) randaliert und dabei mehrere Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren die Betrunkenen in dem Lokal „eingefallen“, hätten laut grölend auf Tischen getanzt und sofort angefangen, andere Gäste zu belästigen. Nach ihrem Rauswurf durch den Wirt seien sie zurückgekommen, hätten eine Schlägerei angezettelt und mit Aschenbechern geworfen. Die 23- bis 26-Jährigen aus Ludwigshafen, Kaiserslautern und dem Kreis Südliche Weinstraße wurden festgenommen. Nun wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.10.2020