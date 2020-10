Schlägerei mit mehreren Beteiligten im Metznerpark - Zeugen gesucht

Frankenthal.Bei einer Schlägerei im Metznerpark in Frankenthal ist am späten Samstagabend eine Person verletzt worden. Nach Angaben der Polizei konnten die Beamten neben einem leicht verletzten 34-Jährigen nur noch weitere vermeintlich Unbeteiligte antreffen. Die anderen Beteiligten hätten sich bereits vor Ankunft der Polizei entfernt. Da sich der 34-Jährige unkooperativ zeigte und auch eine medizinische Versorgung ablehnte, gestaltete sich die Sachverhaltsaufnahme laut Polizei schwierig. Zeugen des Vorfalls werden deshalb gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/3130 oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Beamten zu wenden.

