Schlägerei wegen Zigarette

Anzeige

Waldsee.Mit einem Barhocker hat ein Mann in Waldsee auf einen Kneipenbesucher eingeschlagen. Wie die Polizei gestern mitteilte, stritten sich zwei Männer in der Kneipe zunächst wegen einer Zigarette. Ein 49-Jähriger wollte schlichten, daraufhin attackierte einer der Kontrahenten, ein 22-Jähriger, auch ihn. Er verletzte ihn mit einem Barhocker schwer am Kopf. Ein weiterer Anwesender verschloss die Kneipentür, daraufhin schlug der 22-Jährige mit dem Hocker eine Fensterscheibe ein und flüchtete. Die Polizei konnte seine Personalien allerdings ermitteln, ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Körperverletzung. fab