Schlafräume für kalte Winternächte

Rhein-Neckar.Bei Minusgraden ist es für Obdachlose draußen nicht nur ungemütlich, sondern auch gefährlich – Übernachtungen im Freien können für sie lebensbedrohlich werden. Die Kommunen in der Metropolregion kommen dem mit verstärkten Hilfsangeboten entgegen.

In Mannheim gibt es erneut einen „Kältebus“, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Ab 19 Uhr versorgt dieser Wohnungslose mit Winterkleidung sowie mit warmen Speisen und Getränken. In Ludwigshafen wird eine „Kältewohnung“ geöffnet, wenn die Temperatur um 19:30 Uhr unter null Grad fällt. Auch Heidelberg öffnet zusätzlich zu ganzjährig bestehenden Angeboten ein „Winter-Notquartier“ im Stadtteil Rohrbach. 24 Übernachtungsplätze kommen zu den bestehenden 165 dazu.

Angebote nicht nur in Großstädten

Auch in anderen Städten der Metropolregion gibt es im Winter Angebote für Obdachlose. Sinsheim bietet zusätzliche Schlafräume an, wie eine Sprecherin der Stadt mitteilt. In Frankenthal werden bei kalten Temperaturen Notschlafstellen geöffnet. In Landau stehen insgesamt 40 Plätze in einer ehemaligen Flüchtlingsunterkunft für Menschen ohne Wohnung zur Verfügung.

Die Stadt Speyer richtet zurzeit eine Obdachlosenanlaufstelle in den Räumlichkeiten des ehemaligen Kiosks am Festplatz ein. Allerdings verzögern sich die Umbauarbeiten. „Wir bieten deshalb bis Ende Dezember zusätzlich wieder einen Winterbus als mobile Lösung an“, sagt Projektleiter Stefan Wagner auf Anfrage dieser Zeitung. julb/dpa/lr

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 21.11.2019