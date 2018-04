Anzeige

Die Polizei hat bei Durchsuchungen am Mittwoch in Worms große Mengen Drogen sichergestellt. Im Zuge der Vollstreckung eines Untersuchungshaftbefehls gegen einen 24-jährigen Mann aus Worms wegen des Verdachts des Drogenhandels wurden zeitgleich insgesamt drei Wohnungen, ein Café und ein Fahrzeug durchsucht, teilte die Polizei mit.

Nach der Festnahme des Mannes wurden bei den richterlich angeordneten Durchsuchungen etwa ein Kilogramm Kokain,zehn Kilogramm Marihuana, 3000 Ecstasy-Tabletten und mehr als 100 Patronen scharfe Munition, eine Wurfaxt, mehrere Tausend Euro, Waagen und Verpackungsmaterial für Drogen sowie mehrere hochwertige Fahrzeuge im Wert von rund 100.000 Euro sichergestellt.

Die sichergestellten Betäubungsmittel haben nach Angaben der Polizei einen Straßenverkaufswert von etwa 250.000 Euro. Am gestrigen Donnerstag wurde der Festgenommene dem Haftrichter in Mainz vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Ein 30 Jahre alter Wormser, gegen den ebenfalls wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird, wurde nach der erkennungsdienstlichen Behandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. (pol/dls)