Schlager und Strand

Landau.Lokalmatador und Partyschlager-Sänger Markus Becker freut sich jetzt schon auf seinen Auftritt beim ersten „City Beach Festival“ vom 27. bis 29. Juni in Landau. Wie die Veranstalter mitteilten, verwandelt sich der Neue Messplatz dank mehrerer Hundert Tonnen Sand sowie Palmen, Cocktailbars und einer Bühne in ein Festivalgelände mit tropischem Flair.

Los geht’s am Donnerstag mit der Afterwork-Beachparty. Wer gerne Techno, House und DJ-Musik hört, kommt beim Tropical Beach Festival am Freitag auf seine Kosten. Erwartet werden mehr als 5000 Besucher. Markus Becker und sein rotes Pferd sind am Samstag beim Partyschlager-Pop-Festival dabei. Außerdem stehen in elf Stunden Roberto Blanco, Mia Julia, Mickie Krause, Peter Wackel, Marry, Die Atzen und Achim Perry auf der Bühne. Organisiert wird das Festival von der „Eventschmiede Gerach“. „Oberstes Ziel ist für mich, die Besucher zu überraschen“, verspricht Geschäftsführer Timo Gerach „eine ausgefeilte Show und verschiedene Ticketarten“. sin

Info: www.tropical-festival.de www.lafiesta-pfalz.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.04.2019