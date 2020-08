Schlange stört Poolbad

Wörth.Erst habe sie eine Kröte verspeist und sich dann auf den warmen Steinplatten ihrer Terrasse zur Ruhe gelegt. Dieses Verhalten einer Schlange meldete am Montag gegen 11.10 Uhr eine 39-jährige Anwohnerin aus einem Wörther Neubaugebiet der Polizei. Die Beamten konnten das etwa 1,50 Meter lange Tier aufgrund ihrer Zeichnung als Ringelnatter identifizieren und fingen sie mittels eines Pool-Netzes ein. Ihren Missmut über die polizeiliche Maßnahme äußerte die Schlange durch lautes Zischen. Die gesättigte, doch sichtlich erregte Ringelnatter, wurde in einem Wiesenstück freigelassen. Die 39-jährige Frau und ihre Kinder konnten nun ungehindert in den Gartenpool springen. sal

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020