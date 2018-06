Schlechte WM-Verlierer

Anzeige

Germersheim/Weinheim.Das vorzeitige WM-Aus der deutschen Fußballnationalmannschaft haben zwei Männer nicht gut verkraftet. Nach Spielende warf ein 49-jähriger in Germersheim sein volles Weizenbierglas auf die Fensterscheibe eines vorbeifahrenden Autos. Nach Angaben der Polizei habe er ein einen anderen Fahrer treffen wollen. Dieser habe den Anschein erweckt, sich über das Aus der Mannschaft zu freuen. Der Schaden liegt bei 1500 Euro. In Weinheim schaffte es ein 14-jähriger, trotz Taschenkontrollen mehrere Rauchfackeln zum Public Viewing in den Weinheimer-Schlosshof zu schmuggeln. Nach Spielende zündete er laut Polizei fünf Fackeln. Die Feuerwerkskörper konnten gelöscht werden, es wurde niemand verletzt. sza