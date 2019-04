Schlegler scheitert knapp

Altrip.Der 23-jährige Sven Schlegler aus dem pfälzischen Altrip ist bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ausgeschieden. Er konnte sich beim Recall-Finale in Thailand nicht für die Live-Shows qualifizieren. Die aufgezeichnete Sendung wurde am Samstagabend ausgestrahlt.

Nach dem Aus sagte er: „Mein Herz tut gerade weh. Aber mit mir ist es noch nicht zu Ende. Von mir wird man bestimmt noch was hören!“ Zuvor hatte er im Duell gegen Daniel Böhme aus Hamburg antreten müssen, der es auch nicht schaffte, einen Platz unter den zehn Kandidaten zu bekommen, die für den Sieg in der RTL-Show in Frage kommen. Die beiden sangen den Song „Impossible“ von James Arthur.

Über Sven sagte Chefjuror Dieter Bohlen: „Du hast dich wahnsinnig angestrengt. Ein Bemühen habe ich gehört. Du hast wenigstens versucht, den Titel irgendwie hinzukriegen. “ Jurorin Oana bewertete so: „Man hat gesehen, du hast gekämpft, aber es war auch ein Kampf. Das war nichts, wo ich loslassen und genießen konnte.“

