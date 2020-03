Schlösser bleiben dunkel

Die Beleuchtung des Schlosses Heidelberg bleibt am Samstag eine Stunde ausgeschaltet © dpa

Rhein-Neckar.Eine Stunde lang kann man die prachtvollen Mauern nicht sehen: An den Fassaden der Schlösser Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen wird am Samstagabend das Licht ausgeschaltet – auch wenn es die meisten Bürger in der Region nicht mitbekommen werden, weil sie wegen der Corona-Krise zuhause bleiben. Anlass der Verdunkelung ist die weltweite „Earth Hour“ von 20.30 bis 21.30 Uhr. Zu dieser „Stunde der Erde“, die bereits zum 13. Mal vom World Wide Fund for Nature (WWF) in Kooperation mit lokalen Partnern organisiert wird, verzichten mehr als 7000 Städte in mehr als 180 Ländern auf die Beleuchtung markanter Gebäude, um damit auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen.

Auch Rathäuser und Kirchen

In der Region machen viele Städte und Gemeinden mit. Meist sind es Rathäuser und Kirchen, zuweilen auch Burgen, die im Dunklen bleiben. In Schriesheim ist es beispielsweise die Strahlenburg, in Weinheim die Wachenburg und Burg Windeck. Ludwigshafen knipst die Pylonbeleuchtung der Kurt-Schumacher-Brücke sowie die Scheinwerfer am Lutherturm, der Miro-Wand am Wilhelm-Hack-Museum, am Stadthaus und die aktuell grüne Turmbeleuchtung am Müllheizkraftwerk aus. In Heidelberg geht das Licht nicht nur am Schloss, sondern ebenso an der Alten Brücke, an Stift Neuburg, dem Hotel Ritter, der Stadthalle, mehreren Kirchen und der Tiefburg Handschuhsheim aus. Sogar die Baumbeleuchtung am Neckarvorland und die Beleuchtung der Sitzbänke in der Bahnstadt entfällt. In Mannheim beteiligen sich unter anderem das Capitol, das Nationaltheater, das Planetarium, das Technoseum, die Stadtparks, die Popakademie, das Modehaus Engelhorn sowie die MVV Energie mit dem Wasserturm und den LED-Wänden des MVV-Hochhauses an der Aktion. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020