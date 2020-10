Schlösser und Gärten schließen

Rhein-Neckar.Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie greifen die regionalen Gesundheitsbehörden nun in allen Bereichen des öffentlichen Lebens stärker ein. Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben reagiert und ab Samstag die Innenräume vieler Monumente für die Besucher gesperrt, darunter die Schlösser Mannheim, Heidelberg und Weikersheim. Alle angekündigten Führungen dort fallen aus. Weiter zugänglich sind aber die Schlossgärten in Schwetzingen, Heidelberg und Weikersheim. In den Außenbereichen ist es nun jedoch vorgeschrieben, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Auf der anderen Seite des Rheins reagierte am Freitag das Gesundheitsamt Rhein-Pfalz-Kreis auf die steigenden Infektionszahlen. So wurde etwa die Soccerhalle in Dudenhofen per Verfügung vorerst dicht gemacht. Hintergrund sind die akut steigenden Infektionszahlen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund des dynamischen Infektionsgeschehens im Kreis Bergstraße appellieren alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an die Bevölkerung, die Corona-Regeln einzuhalten – auch um weitere Einschränkungen zu vermeiden: „Nehmen Sie das Corona-Virus weiterhin ernst. Für die Bildung unserer Kinder, für unsere Wirtschaft, für unser Leben. Danke für Ihre Rücksicht, Umsicht und Vorsicht“, so der Aufruf. sal

