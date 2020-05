Schlossgarten erwacht aus Dornröschenschlaf

Rhein-Neckar.Ende der Virus-Zwangspause für den Schlossgarten Schwetzingen: Erstmals seit fast zwei Monaten dürfen heute wieder Besucher das „Meisterwerk europäischer Gartenkunst“ betreten, das wie andere öffentliche Schlösser und Gärten wegen der Corona-Pandemie seit dem 17. März geschlossen war. Sie haben viel Platz, denn vorerst sollen nur 800 Menschen gleichzeitig auf das Gelände.

„72 Hektar perfekt gepflegte historische Gartenanlage stehen ihnen zur Verfügung“, wirbt der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Michael Hörrman. Die Besucher dürfen sich frei bewegen, aber eine Maskenpflicht erinnert an die beispiellose Situation. An den Eingängen zählen Mitarbeiter die Gäste. Wer die Schlösser Mannheim und Heidelberg besichtigen will, muss bis 12. Mai warten, der Heidelberger Schlosspark ist geöffnet.

Auch wenn die Pause für viele bitter war – dem Schlossgarten Schwetzingen hat sie stellenweise gut getan. „Der Besucher wird den Garten so schön erleben, wie er ihn selten erleben durfte“, sagt Hörrmann. Zwei Monate sei er „ohne irgendwelchen Nutzungsdruck“ gewesen. „Schloss Schwetzingen fiel einfach in einen Dornröschenschlaf.“ Zwar verpassten die Besucher die Kirschblüte, doch dafür sind jetzt die Kastanien dran. Nach Angaben von Sandra Moritz, Leiterin der Schlossverwaltung, können die Gäste auch beim Ausbringen des Sommerflors zusehen, die Kübelpflanzen sind hergerichtet, „und man kann einfach wieder alles in vollem Grün genießen“.

Keine Führungen möglich

Doch die Freude ist nicht ungetrübt. Denn in den Schlössern Heidelberg und Schwetzingen gibt es zunächst keine Führungen. Das gehe erst, wenn die Vorgaben der Corona-Verordnung es ermöglichten, Gruppen von etwa zehn Menschen zu bilden, so Hörrmann, der auf Ende Mai hofft. Schloss Schwetzingen bleibt deshalb vorerst zu, Schloss Heidelberg kann nur besichtigt werden, wo ein freier Rundgang möglich ist. In Mannheim ist das so, dort gibt es keine Einschränkungen.

Für Landesbedienstete ist die Situation vermutlich zu verschmerzen. „Wem es aber wirklich dreckig geht, bis an die Grenzen der privaten Existenz, das sind unsere Gastronomen und die freiberuflichen Schlossführer“, sagt Hörrmann. Ihnen sei zum Teil das gesamte Geschäftsmodell weggebrochen, teils auch den Bewachungsfirmen. Andrea Roth vom Service Center der Schlösser sagt, viele Freiberufler hätten einen Soforthilfeantrag gestellt. „Jeder versteht die Situation, und man freut sich auf „the day after.“

Beschränkungen gibt es auch für Paare, die in der Schwetzinger Schlosskapelle heiraten oder nach dem Standesamt zum Fotoshooting in den Park wollen. Die Kapelle, in der laut Stadt im vergangenen Jahr 21 Paare „Ja“ sagten, ist zu, und Paar-Fotos mit Fotograf sind wegen der Kontaktbeschränkungen nicht drin. Nach Moritz’ Angaben haben einige Paare, die gern im Schloss geheiratet hätten, ihre Hochzeit auf nächstes Jahr verschoben, andere heirateten anderswo. Für die Kapelle vorgesehene Trauungen seien bei Zustimmung des Paares in den Trausaal verlegt worden, berichtet Standesamtsleiterin Birgit Kolb. Dort sind beide für ein paar Minuten mit dem Beamten allein, eine Traurede gibt es nicht. Trotzdem hätten nur drei Paare den Termin storniert, so Kolb.

Weniger romantisch sind die Zahlen. Ausgehend vom Vorjahr habe allein Heidelberg etwa 50 000 bis 70 000 Besucher weniger, sagt Hörrmann. Seine Organisation, die die Hälfte ihres Etats vom Land erhält und die andere Hälfte selbst verdienen muss, werde etwa vier Millionen Euro weniger einnehmen. „Das holen wir nicht mehr auf.“ Jeder Besucher aus Übersee, der seine Reise abgesagt habe, komme dieses Jahr nicht mehr. Man müsse sparen, aber erst, wenn es gar nicht anders gehe, am Vermittlungsprogramm oder am Erhalt. Preiserhöhungen wegen Corona werde es 2020 nicht geben.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 07.05.2020