Schnee lockt in den Odenwald

Beerfelden.„Ich bin überzeugt, dass wir am Wochenende im Odenwald gute Wintersportbedingungen haben werden“, sagt Kornelia Horn, Geschäftsführerin der Odenwald Tourismus GmbH mit Sitz in Michelstadt. „Bei uns liegen bis zu 30 Zentimeter Schnee, und die Rodelhänge sind mit Raupen präpariert, so dass die weiße Pracht dort länger hält“, erklärt sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Höhenzüge des Odenwalds laden zudem zum Langlaufen, Skiwandern und sogar zum alpinen Abfahrtslauf ein.

„Der Skilift in Beerfelden surrt täglich von 13.30 bis 21 Uhr“, sagt Horn. Er liege 500 Meter hoch und verkehrsgünstig in unmittelbarer Nähe der Bundesstraße 45 zwischen Erbach und Eberbach am Nordhang des Tannenberges. „Die Alpinstrecke ,Buchhelle’ ist 500 Meter lang und an einem breiten Nordwesthang ohne direkte Sonneneinstrahlung“, erzählt die Geschäftsführerin. Die Piste werde mit einer Raupe präpariert und sei in einem guten Zustand. „Man kann auch nach Feierabend noch ein bisschen wedeln, denn mit Einbruch der Dunkelheit wird das Gelände gut mit Flutlicht ausgeleuchtet.“ Ebenfalls in Betrieb sei der Lift in Birkenau-Schnorrenbach (400 Meter).

Zudem seien bereits viele Loipen gespurt. „Die Hardbergloipe in Abtsteinach und die Loipe in Erbach-Bullau sind jetzt neu dazugekommen“, berichtet Horn. Zudem finden Langläufer in Hesseneck-Hesselbach, Michelstadt-Würzberg und Vielbrunn, Rothenberg und Mudau-Reisenbach gute Bedingungen. In Waldbrunn, am 626 Meter hohen Katzenbuckel, gibt es am Flugplatz Mülben eine Skatingloipe und am Sportplatz in Waldkatzenbach starten ebenfalls Langlaufrouten.

Schlitten-Freunde finden Rodelhänge in Beerfelden, Siedelsbrunn, auf der Tromm in Grassellenbach, Lautertal-Staffel bei der „Kuralpe“ sowie auf der Neunkirchener Höhe und auf der Mossauer Höhe. sin

Freitag, 01.02.2019