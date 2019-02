Schnee und Eis in der Region: Mehr als 100 Verkehrsunfälle in vier Stunden

Rhein-Neckar.Schnee und Eis haben am Donnerstagmorgen im Berufsverkehr Probleme und Verzögerungen in der Region verursacht. Allein das Polizeipräsidium Mannheim zählte innerhalb von vier Stunden 103 Unfälle aufgrund von Schnee- und Eisglätte. Zum Bereich des Präsidiums gehören Mannheim, Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis.

Größtenteils handele es sich um Blechschäden mit einem Gesamtsachschaden von knapp 330.000 Euro, teilte die Polizei mit. Bei vier Unfällen sei jeweils ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt worden. Gegen 11 Uhr habe sich die Verkehrslage merklich beruhigt. Mit zwölf Unfällen verzeichnete der Bereich des Polizeireviers Wiesloch die meisten witterungsbedingten Verkehrsunfälle.

Die Polizei in Ludwigshafen, Neustadt und Landau vermeldete insgesamt 62 Unfälle. Vier Personen wurden leicht verletzt. Der Geamtsachschaden beläuft sich auf rund 139.000 Euro. Das Polizeipräsidium Westpfalz meldete insgesamt 22 wetterbedingte Unfälle, elf davon in Kaiserslautern.

Wie die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) am Morgen über Twitter mitteilte, sei witterungs- und verkehrsbedingt im gesamten Verkehrsgebiet, vor allem aber in Ludwigshafen, mit Verspätungen zu rechnen.

Am Donnerstag sollen wieder bis zu fünf Zentimeter Schnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Besonders am Vormittag sei mit Schneefällen zu rechnen. Im Laufe des Tages werde es dann gebietsweise sonnig und niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen null und vier Grad, im Bergland bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.

In der Nacht zum Freitag soll es dann schon wieder schneien, im Süden können die Flocken später in Schneeregen übergehen. Teilweise kann es auch zu gefrierendem Regen mit erhöhter Glättegefahr kommen.