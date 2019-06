Schnitt in falsche Rohrleitung eindeutig Unglücksursache

Frankenthal.Ein glutroter Flammenball hüllt das Feuerwehrfahrzeug ein und lässt nur ein zaghaft zuckendes Blaulicht zurück. Sekunden später schickt die zweite Explosion eine brennende Walze hinterher. In Saal 1 des Frankenthaler Landgerichts herrscht beklemmender Stille. Dort zeichnet ein Experte für Brand- und Explosionsursachen mit dem Filmmaterial von BASF, Polizei, Feuerwehr sowie privaten Aufnahmen die erschütternde Ereigniskette nach, an deren Ende ein Inferno mit fünf Toten und 44 Verletzten steht. Der Auslöser der Explosionskatastrophe bei der BASF im Oktober 2016 steht für den unabhängigen Sachverständigen Dirk Ley ohne Zweifel fest: ein falsch gesetzter Schnitt in eine Leitung mit brennbarem Inhalt im Rohrgraben am Landeshafen Nord.

Damit bestätigt der Experte die Version der Staatsanwaltschaft, die davon ausgeht, dass der angeklagte Schlosser aus Mannheim statt der entleerten Pipeline - die er zerlegen sollte - das benachbarte und mit brennbarem Butengemisch gefüllte Rohr aufgeschnitten hat.

Die Schonungslosigkeit der Originalaufnahmen sorgt unter den Zuschauern für Betroffenheit. Immer wieder sind unterdrückte Ausrufe zu hören, als die tonlosen Videos auf der Leinwand ihre eigene Geschichte erzählen. Entscheidend ist für Ley das Video eines Lkw-Fahrers, der vom Kombiterminal aus die Entstehung des Brandes filmte: „Wir sehen gut, wie brennbares Gas in der Nähe eines Dehnungsbogens aus der Pipeline 164 austritt und die Flamme schnell größer wird.“ Genau dort sei später der etwa zehn Zentimeter lange Schnitt in der „Drei-Uhr-Stellung“ entdeckt worden. „Hier schießt das Gas seitlich aus dem Rohr und verteilt sich“, macht Ley mit einer Luftaufnahme deutlich.

Feuerball überrollt Fahrzeug

Mit „Ansicht südöstliche Richtung“ ist ein Zusammenschnitt diverser Überwachungsvideos überschrieben. Aus der hellen Flamme entwickelt sich darin plötzlich wie auf Knopfdruck ein lodernder Feuerball, der nach links rollt. „Das war das Bersten der Ethylen-Fernleitung“, sagt der Gutachter. Die fatale Explosion führt Ley zum einen auf die Hitze, zum anderen auf den immensen Druck von 88 bar zurück, mit dem das Ethylen durch die Pipeline gepumpt wird. „Die Propylenleitung hat durch die Hitze auch nachgegeben, aber sie ist fischmaulartig aufgerissen, wie man es erwartet.“

Als Ley den Film weiterlaufen lässt, erschüttert eine zweite Explosion den Rohrgraben und die Flammen walzen blitzartig auf zwei Feuerwehrfahrzeuge zu, die parallel zur Hafenmauer stehen. „Das Ethylen ist unkontrolliert ausgeströmt und hat den ersten Wagen eingehüllt. Am heißen Turbolader zündet das Gemisch erneut durch, die Fernleitung schleudert weiter und legt sich wie eine zischende Peitsche um das Feuerwehrauto“, so der Gutachter.

Übrig bleiben die verkohlten Reste des Schaumlöschfahrzeugs und des ersten Tanklöschwagens, der mit sechs Mann besetzt war. „Wir standen mit der Fahrerkabine parallel zum Schiff, so dass man beim Löschen nach vorne arbeiten kann“, erklärt ein bei dem Unglück schwerst verletztes Mitglied der Werkfeuerwehr, das den Prozess als Nebenkläger begleitet. Doch die Luftaufnahme „KAM 28“ zeigt den Wagen um 90 Grad gedreht. „Das war der Druck des ausströmenden Gases“, erklärt Ley.

Beharrlich hakt Verteidiger Carsten Tews nach, was andere denkbare Unglücksursachen angeht: „Wäre es möglich, dass in dem zu bearbeitenden Rohr Reste brennbaren Materials waren, die sich durch die Funken des Trennschleifers entzündet haben?“ Für Ley undenkbar: „Wenn überhaupt wäre das eine minimale Menge ohne Druck gewesen, die keinesfalls ein Schadensereignis dieser Dimension verursacht hätte.“ Zudem habe es am Ende des bereits bearbeiteten Rohrs nicht gebrannt.

Das Szenario eines nachträglich angebrachten Schnittes ist für Ley durch das Video des Lkw-Fahrers widerlegt. „Es zeigt die Entstehung des Brandes, und zwar genau dort, wo der Schnitt ist.“ Der Experte führt neun Belege an, die nur den Schluss zulassen, dass der Schlosser das falsche Rohr anflexte. Der vom Unglück gezeichnete Mann sagt indes: „Ich denke, es war das richtige.“

