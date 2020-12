„Schockelgaul“ trifft Tante Emma

Forst an der Weinstraße.Vorsichtig lässt Nana Forell einen kleinen dickbauchigen Schoko-Nikolaus in eine Papiertüte gleiten und legt eine Frage-Postkarte dazu. „Im kommenden Jahr soll das hier ein richtiger Dorfladen werden, deshalb möchte ich von meinen Kunden wissen, was sie sich wünschen. Denn wir haben weder Supermarkt noch Bäcker oder Metzger hier im Ort“, erzählt die 39-Jährige. Eigentlich führt die Designerin seit drei Jahren die Weinstube „Schockelgaul“ im Edelweinort Forst. Doch die Corona-Pandemie zwingt sie zum Improvisieren. „Ich sehe die Krise als Chance – das hat bis jetzt ganz gut funktioniert.“

Während des ersten Lockdowns im Frühjahr habe sie einen kleinen Hofladen im rückwärtigen Teil des „Schockelgauls“ eingerichtet. „Wir haben in einem Selbstbedienungskiosk Vesperzutaten wie im Glas eingepackten Handkäse, gekühlten Riesling oder hausgemachte Chutneys angeboten, so dass sich die Wanderer hier ihr Picknick holen konnten. Das lief auch über den Sommer sehr gut. Alle waren happy, dass sie sich eine Brotzeit mitnehmen konnten. Und viele meiner Stammgäste aus Mannheim, Heidelberg, Frankfurt und Speyer haben den Besuch mit einer Wanderung verknüpft“, erzählt die energiegeladene Unternehmerin.

Doch der Enthusiasmus für Mitnahme-Angebote habe im Lockdown light nun deutlich nachgelassen. „Man hat sich schon daran gewöhnt, auf viele Dinge zu verzichten“, sagt Nana Forell. Ein Grund, den Kopf hängenzulassen, sei das aber nicht. „Es hat sich kurzfristig die Gelegenheit ergeben, das Haus neben dem „Schockelgaul“ zu erwerben. Und da dachte ich, das ist der ideale Dorfladen.“ In einer Hauruck-Aktion habe sie mit ihrem Mann den Boden gegossen und die Wände verputzt, um den kleinen Laden mit vielen Geschenken, Weinen, Pfälzer Delikatessen und Haushaltsware an den Adventswochenenden zu öffnen. Noch liege der Schwerpunkt auf Geschenken, aber im kommenden Jahr soll der Forster Tante-Emma-Laden Brot, Brötchen, Milch, Eier, Käse, Butter, Wurst und viele andere Dinge des täglichen Bedarfs im Sortiment haben. „So etwas fehlt bei uns wirklich“, sagen zwei junge Frauen, die Präsente für das Fest suchen.

Regionales Sortiment

Wegen der Corona-Abstandsregeln treten die Kunden durch die „Flüssig-Abteilung“ ein und erreichen über eine kleine Treppe den Verkaufsraum, wo sorgsam ausgewählt Präsente und Leckereien warten. „Alles, was ich anbiete, kommt aus der Region oder stammt von Freunden.“ Ein ehemaliger Schulkamerad liefere Gin aus Mallorca, ein Metzger – der einst Helmut Kohl mit Saumagen versorgte – die Pfälzer Wurst, ein Ehepaar aus dem Nachbarort Tee und eine befreundete Süßspeisen-Expertin handgemachte Macarons: „Heute sind sie mit Tonkanuss, Himbeere und Haselnuss“, verrät Alexandra Spindler und eilt mit den gefüllten Tabletts durch den Regen. „Wir sind alle begeistert, dass Nana hier einen Dorfladen aufmachen möchte. Wir müssen nämlich für jede Kleinigkeit nach Wachenheim oder Deidesheim fahren“, sagt sie.

Tatsächlich hat das kleine weiße Haus die passende Geschichte. „Hier war früher, als die Menschen noch keine eigenen Waschmaschinen hatten, der Waschsalon des Ortes, wo sich alle irgendwann getroffen haben“, weiß Forell. Fast ein bisschen wie in Berlin, meint sie.

Dort hat die 39-Jährige als Ausstellungsdesignerin gearbeitet und mit ihrem Mann und den beiden sechs und neun Jahre alten Töchtern auf dem Prenzlauer Berg gelebt, ehe sie den „Schockelgaul“ übernommen hat. „Ich stamme aus Forst, und die Weinstube war immer ein Stück Heimat für mich. Als die Inhaberin vom Ruhestand sprach, habe ich zu meinem Mann gesagt, dann übernehmen wir ihn halt.“

Aus dem Spaß sei drei Jahre später ernst geworden. „Bereut haben wir es nicht. Gastronomie und Design passen sehr gut zusammen, denn ein schönes Essen wird nur im passenden Ambiente zum Erlebnis.“

Ferienwohnungen geplant

Deshalb gibt sie auch ihren Kunden viele Tipps mit auf den Weg, wie sich die erstandenen Geschenke daheim in Szene setzen lassen oder wo die Faltsterne am schönsten aussehen. Da Nana Forell nicht damit rechnet, dass der „Schockelgaul“ seine Türen vor März wieder öffnen darf, will sie nun ihr ganzes Engagement in den kleinen Laden stecken.

Mittelfristig werden wir im hinteren Teil vier Ferienwohnungen einrichten und eine Kulturscheune für Kunstkurse, Coaching oder Yoga eröffnen. Wann, weiß sie noch nicht: „Ich habe aufgehört, Projekte mit einem Zeitplan zu versehen. Ich entwickele lieber das große Ganze.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.12.2020