Schön wie Marilyn Monroe

Speyer.

Puderpinsel, Haarbänder und Kosmetiktäschchen sind überall verstreut. Auf den Tischen stehen schmale Schminkspiegel und es riecht nach Make-up. Zehn Frauen stöbern interessiert im Seminarzubehör und breiten knallrote Lippenstifte, Wimperntusche, Lidschatten und Rougedöschen aus. Die Villa Ecarius in Speyer verwandelt sich an diesem Nachmittag in ein Schminkstudio, denn das Historische

...